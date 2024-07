ラランド・ニシダ、トンツカタン・森本出演！三井化学 地球再生バラエティ「RE:CLIMATE」

三井化学が番組スポンサーとしてコラボレーションした、地球再生バラエティ「RE:CLIMATE」(YouTube)の第1弾動画が2024年7月8日、第2弾動画が7月15日に公開されました。

三井化学 地球再生バラエティ「RE:CLIMATE」

■第1弾

「プラスチックに触れるたびに-1,000円!?ラランド・ニシダ、プラなし生活に初挑戦!」

<プラスチックに触れたら賞金没収ゲーム>

ラランド・ニシダさんが、ファンの誕生日会に参加するため、お買い物をしながら会場を目指す。

その間の道中や、誕生日会場で、プラスチックに一度も触れずに過ごせたら賞金10万円。

但し、触れる度に-1,000円されていく。

果たして、ニシダさんは賞金を全額獲得することができるのか…?

<ゲスト>

ニシダ(ラランド)

https://x.com/mouEyo_Nishida

■第2弾

「プラストローvs紙ストローに決着!?地球も人間もお店もハッピーなストローって何だろう?」

<地球も人間もお店もハッピーなストローって何だろう?>

エシカル魔女学園3年生の世良マリカさんが、トンツカタン・森本さん、飲食店店長の橋本さんと考える、地球も人間もお店もハッピーなストローとは?「悪者」にされがちなプラスチックストローと紙ストロー、本当に環境に良いのはどっち?多角的な視点で検証し、それぞれの立場から最適なストロー素材考えます。

<ゲスト>

世良マリカ

https://www.instagram.com/seramali_jsmn/

森本晋太郎(トンツカタン)

https://x.com/oishiikabegami

■地球再生バラエティ「RE:CLIMATE」とは?

環境問題を楽しく、面白く考える地球再生バラエティ「RE:CLIMATE」は、環境問題及びその取り組みへのギモンをファクトベースで捉え直し、私たちにできる次の一歩を考える番組です。

The New York Timesベストセラー書籍「DRAWDOWN 地球温暖化を逆転させる100の方法/ポール・ホーケン(著)」で提唱される、地球温暖化を「逆転」させるためにカギとなる、7つの本質的なテーマ(エネルギー、食、都市と建物、女性と女児、土地利用、輸送、資材)から番組を企画します。

(企画・制作:株式会社SEAMES、株式会社メンバーズ)

地球再生バラエティ「RE:CLIMATE」:

https://www.youtube.com/@RECLIMATE

三井化学は「世界を素(もと)から変えていく」をコンセプトに、社会のバイオマス化とリサイクルによる資源循環を推進し、サステナブル(持続可能)を超えたリジェネラティブ(再生的)な世界の実現を目指しています。

その中で、環境問題や、その取り組みへのギモンをファクトベースで捉え直し、私たちにできる次の一歩を考えるという「RE:CLIMATE」の番組コンセプトに共感し、今回、番組スポンサーとして計4本の動画でコラボレーションすることになりました。

書籍「DRAWDOWN 地球温暖化を逆転させる100の方法」における7つの本質的なテーマのうち、「資材」に関連する計4本の動画について、三井化学がスポンサーとして番組協賛しています。

<動画公開スケジュール>※公開日は変更される可能性があります

第1弾:2024年7月08日

第2弾:2024年7月15日

第3弾:2024年8月05日(予定)

第4弾:2024年8月19日(予定)

