ラプラス・システムは、太陽光発電所での盗難対策に有効な防犯システムを2024年7月29日より販売開始することを発表しました。

ラプラス・システム「太陽光発電所での盗難対策に有効な防犯システム」

ラプラス・システムは、太陽光発電所での盗難対策に有効な防犯システムを2024年7月29日より販売開始することを発表しました。

近年、太陽光発電施設における銅線ケーブルなどの金属盗難被害が急増。

2023年の太陽光発電所における盗難件数は過去最多となり、各都道府県警察※1や一般社団法人 太陽光発電協会(JPEA)※2から注意喚起が発出されています。

一度盗難が発生すると、発電が停止する他、復旧作業に多大な時間と費用を要するなど、発電所の運営に大きな影響を及ぼします。

本商品およびサービスは太陽光発電所での盗難対策に有効な遠隔監視と連動した防犯システムです。

※1 一例:茨城県警察 「金属盗難に注意!」 2024年7月18日

URL:

https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a01_safety/street/kinzoku.html

※2 一般社団法人 太陽光発電協会(JPEA) 「太陽光発電設備のケーブル盗難対応について(注意喚起)」 2024年2月1日

URL:

太陽光発電設備のケーブル盗難対応について(注意喚起)

【防犯システム】

本商品およびサービスは、人感センサーが発電所への侵入を検知すると、設定された宛先に対してメールを発報し異常を通知します。

さらに侵入者に対しては、最大90dBのサイレンと赤色回転灯・4,000lmの高照度LEDライトによる威嚇を行います。

検知された異常の履歴は、遠隔監視画面にて確認することが可能です。

発電所の安全性と管理効率をさらに向上させます。

本商品およびサービスは、太陽光発電の遠隔監視システム&サービスの「L・eye」と自家消費型太陽光発電向け自動出力制御システムの「Solar Legato」と連動するオプション機能となり、既に設置されているL・eyeやSolar Legatoへの後付けも可能です。

【遠隔監視システム&サービス L・eye】

PCSとの直接通信で発電電力量を高精度で計測、PCSごとの故障や異常などの詳細情報も取得が可能な遠隔監視システムです。

これらの高機能性により、異常発生箇所の特定など異常時も迅速な対応につなげることができ、発電機会の損失を最小限に抑えます。

また、PCS対応メーカーは70社以上で業界トップクラスです。

【自家消費型太陽光発電向け 自動出力制御システム Solar Legato】

特許技術により、消費電力に応じて発電電力を適切に制御、逆潮流を防ぐことで発電電力の最大限利用が可能な自家消費型太陽光発電向け自動出力制御システムです。

PCS台数を絞り込んで制御を行う独自のアルゴリズム「PCSピックアップ制御」により通信負荷を抑え、1秒周期での計測・制御を行います。

また、計測内容に合わせた自家消費項目や蓄電池情報の表示ができ、環境貢献PRに最適です。

▼防犯オプションの詳細はこちら

https://www.lapsys.co.jp/products/security_option/index.html?utm_source=240729&utm_medium=info&utm_campaign=pressrelease&utm_content=

▼L・eye 太陽光発電パッケージの詳細はこちら

https://www.lapsys.co.jp/products/leye_solarpkg.html?utm_source=240729&utm_medium=info&utm_campaign=pressrelease&utm_content=

▼Solar Legatoの詳細はこちら

https://www.lapsys.co.jp/products/self_consumption/index.html?utm_source=240729&utm_medium=info&utm_campaign=pressrelease&utm_content=

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 太陽光発電所を守る!ラプラス・システム「遠隔監視と連動する防犯システム」 appeared first on Dtimes.