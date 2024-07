原料を収穫してオーガニック化粧水づくり！ネオナチュラル「有機ヘチマ水収穫体験会」

ネオナチュラルは、有機JAS認定ネオナチュラル母袋(もたい)有機農場にて8月31日(土)にオーガニックコスメの原料となる完全有機栽培ヘチマ水の収穫と、全身に使えるひんやりスプレー作りのイベント「有機ヘチマ水収穫体験会」を開催します。

日帰り、または宿泊での参加募集中です。

ネオナチュラル「有機ヘチマ水収穫体験会」

ヘチマ水収穫の様子

過去のイベントの様子

ひんやりスプレー(イメージ)

■全国でも数少ない「原料収穫からオーガニックコスメづくり体験」

ヘチマ水は、江戸時代に「美人水」として大流行し、保湿性、整肌にすぐれた歴史あるスキンケア素材です。

ネオナチュラルでは、自社ブランドのオーガニックコスメのほとんどに自社有機農場「母袋有機農場」で育てた有機ヘチマ水を使用しており、多くの方にご愛用いただいています。

今回は、この伝統スキンケア素材の収穫から、オリジナルのコスメづくりまでを体験できる、全国的にも珍しいイベントを開催します。

さらにご希望の方にはヘチマ水の試飲も。

オーガニックヘチマ水を収穫できる体験会は全国でも数少なく、大変貴重な体験ができます。

収穫した有機ヘチマ水は通常、12カ月の熟成期間を経て化粧水などに商品化。

お客様のもとへ届けられます。

今回のイベントでは、採れたての旬のヘチマ水を使って、清涼感を感じるオリジナルレシピ「ひんやりスプレー(非売品)」を手作り。

晩夏の思い出づくりとともに、帰宅後も上質な原料を使ったスキンケアを楽しめます。

■ランチタイムは地元食材の手作り弁当を

収穫体験の後は、地元食材を使った手作りの「美活弁当」や、地元特産の「郡上味噌」を使用した手作りの豚汁を用意。

また、有機ヘチマ葉で淹れたヘルシーな「ヘチマ葉茶」を堪能できます。

大自然の中でいただく昼食は格別です。

■農場内施設でキャンプ&宿泊プランも

2024年5月にグランドオープンした、農場にキャンプサイトや気軽に宿泊できるキャビン、入浴施設やアクティビティ施設などを備えた善玉菌リトリート施設『HOLY FUNGUS(ホーリーファンガス)』に前日もしくは当日に宿泊できるセットプランも用意しています。

農薬や除草剤の心配がなく、きれいな水と空気、豊かな自然が自慢の『母袋有機農場』。

このような場所には、健康維持に良い善玉菌が多く存在するといわれています。

心地よい空気あふれる農場で、善玉菌リトリートを思いっきり体感してください。

ログキャビン

【開催概要】

■日時 :8月31日(土)10:00集合〜13:00頃解散予定

※雨天決行、荒天中止。

■開催場所:ネオナチュラル母袋有機農場 ※現地集合・解散となります。

〒501-4603 岐阜県郡上市大和町栗巣1079

■開催内容:有機ヘチマ水収穫、ひんやりスプレーづくり、昼食、農場散策など

お土産美百水 150mL、自作したひんやりスプレー、

ヘチマの実、ミントなどのハーブ、HOLY FUNGUSオリジナルタオル

■定員 :30名

※お子様も参加される場合は、収穫の際にハサミ等を使用するため、

保護者様と一緒にご参加されますようお願いします。

■参加費 :※日帰りの場合

中学生以上:3,800円(税込)/1名 ※お弁当込み

小学生:2,000円(税込)/1名 ※お子様用弁当込み

未就学児:無料 ※お弁当・お土産は無し

■持ち物・格好:タオル、帽子、園芸用ハサミ、園芸用手袋、長靴、

服装は汚れてもいい&肌をカバーできる服装が好ましい、雨天の場合カッパなど。

■お申込み方法:

※日帰りの場合はこちらから

https://business.form-mailer.jp/fms/71c5bbc2200656

※宿泊の場合はこちらから

https://www.nap-camp.com/gifu/16266

■申込期間 :8月28日(水)朝10時まで

※定員に達し次第募集終了

