¹õ¹¾¤³¤Ï¤ë(¤³¤Ï¤ë¤ó)¤òµ¯ÍÑ¡ªµûÐ§ ¸ø¼°¥½¥ó¥°¡ØDon Don µûÐ§¡Ù

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Theme song¡§¡ØDon Don UODON¡Ù
Vocals by Shiho Suzuki
Lyrics by Shiho Suzuki
Composed by Studio Lana
Produced by BELL TREE COMPANY
¡¦CAST
Sumeshi¡¡¡¡¡¡ ¡§ Koharu Kuroe
Maguro¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Rinako
Salmon¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Ryu Nakazawa
Negitoro¡¡¡¡¡¡¡§ Shuhei Yamamoto
Tako¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Ryuji
Harasu¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Hyunsik Kim
Amaebi¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Akira Inoue
Uodon Syokunin¡§ Yuichi Koide
¡¦VIDEOGRAPHY
Director/Cinematographer¡¡¡§Kota Higuchi
Lighting Director¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§Kohei Numata
Hair & Make up¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Moe Sato
Production Assistant¡¡¡¡¡¡¡§Koki Tsukuda
Production Manager/Stylist¡§Kenta Mangyo
Choreographer¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§Rinne Yamaguchi
Colorist¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ICCHIY
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