¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡õ¥¥à¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¡¢¡ÈÆ÷¤ï¤»É÷¡É¥¤¥ó¥¹¥¿Åê¹Æ¤Ë¥¥å¥ó¡Ö¶öÁ³¤«¤Ê¡£¡×¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë´üÂÔ¹â¤Þ¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/07/29¡Û¿·´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¶öÁ³¤«¤Ê¡£¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤È¥¥à¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤ÎInstagramÅê¹Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡õ¥¥à¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¡¢¡ÈÆ÷¤ï¤»É÷¡É¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
ËÜºî¤Ï¡¢¼åÃî¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤À¤±¤É°¦¤ª¤·¤¤½éÎø¤«¤é10Ç¯¸å¡¢±¿Ì¿Åª¤ËºÆ²ñ¤·¤¿2¿Í¤¬¿·¤¿¤Ê¥í¥Þ¥ó¥¹¤òËÂ¤°¶»¥¥å¥óÉ¬»ê¤Î´¶Æ°¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡ØEye Love You¡Ù¤Ç¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡ØÎø¤¹¤ë¥¢¥×¥ê Love Alarm¡Ù¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥½¥Ò¥ç¥ó¤¬È´Å§¤µ¤ì¡¢ÇÛ¿®Á°¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶ºî¤Ï¡¢Ï¢ºÜ³«»Ï¤«¤é½ªÎ»¤Þ¤ÇÉ¾ÅÀ9¡¥9¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿Íµ¤¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥ó¡£Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡È½éÎø¡É¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ä¡¢¾¯Ç¯¡¢¾¯½÷¤À¤Ã¤¿2¿Í¤¬¡¢29ºÐ¤ÎÂç¿Í¤ÎÃË½÷¤È¤Ê¤ê¡¢¡È½éÎø¡É¤¬ºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤¹ÍÍ»Ò¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
Instagram¤Ç¤Ï28Æü¡¢¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤¬¡ÈÃ¯¤«¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¡É¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥½¥Ò¥ç¥ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤¿¡£°ìÊý¥½¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÈÃ¯¤«¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡É¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥é¥Ö¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Î¥«¥Ã¥×¥ëÅê¹Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ÁÊüÁ÷³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤¤ã¡¼¥¤¥ó¥¹¥¿¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ºîÃæ¤Ç¤Î2¿Í¤Î¥é¥Ö¥é¥¤¥ó¤Ë´üÂÔ¤ò¹â¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¶öÁ³¤«¤Ê¡£¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡¿½é²ó4ÏÃ°Ê¹ßËè½µ·î¡¦²Ð1ÏÃ¤º¤ÄÇÛ¿®¡Ë¤Ï¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDisney¡Ü¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¤Æ¡¢30Æü¤è¤ë10»þ30Ê¬¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡õ¥¥à¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¡¢¡ÈÆ÷¤ï¤»É÷¡É¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢¡ ¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡õ¥¥à¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¼ç±é¡Ö¶öÁ³¤«¤Ê¡£¡×
ËÜºî¤Ï¡¢¼åÃî¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤À¤±¤É°¦¤ª¤·¤¤½éÎø¤«¤é10Ç¯¸å¡¢±¿Ì¿Åª¤ËºÆ²ñ¤·¤¿2¿Í¤¬¿·¤¿¤Ê¥í¥Þ¥ó¥¹¤òËÂ¤°¶»¥¥å¥óÉ¬»ê¤Î´¶Æ°¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡ØEye Love You¡Ù¤Ç¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡ØÎø¤¹¤ë¥¢¥×¥ê Love Alarm¡Ù¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥½¥Ò¥ç¥ó¤¬È´Å§¤µ¤ì¡¢ÇÛ¿®Á°¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ö¶öÁ³¤«¤Ê¡£¡×2¿Í¤Î¡ÈÆ÷¤ï¤»É÷¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
Instagram¤Ç¤Ï28Æü¡¢¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤¬¡ÈÃ¯¤«¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¡É¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥½¥Ò¥ç¥ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤¿¡£°ìÊý¥½¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÈÃ¯¤«¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡É¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥é¥Ö¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Î¥«¥Ã¥×¥ëÅê¹Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ÁÊüÁ÷³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤¤ã¡¼¥¤¥ó¥¹¥¿¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ºîÃæ¤Ç¤Î2¿Í¤Î¥é¥Ö¥é¥¤¥ó¤Ë´üÂÔ¤ò¹â¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¶öÁ³¤«¤Ê¡£¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡¿½é²ó4ÏÃ°Ê¹ßËè½µ·î¡¦²Ð1ÏÃ¤º¤ÄÇÛ¿®¡Ë¤Ï¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDisney¡Ü¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¤Æ¡¢30Æü¤è¤ë10»þ30Ê¬¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û