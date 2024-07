【ワンダーフェスティバル 2024夏】開催日時:7月28日10時~17時会場:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

7月28日に幕張メッセで開催された、総合造形イベントの「ワンダーフェスティバル2024[夏]」。こちらの記事では、あみあみが出展している「あみあみホビーキャンプ」ブースで展示されていた「初音ミク」や「はたらく細胞!!」、「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」、「アズールレーン」といった作品のフィギュアをピックアップしてご紹介していく。

はたらく細胞!! 血小板

今回のあみあみブースで、かなり目立った存在だったのがPRISMA WINGより発売予定のヒューマンスケールフィギュア「はたらく細胞!! 血小板」だ。そもそも、ヒューマンスケールなんてサイズはあまり耳慣れないが、大きい分インパクトも増幅された印象である。

こちらの血小板が身に付けている衣装は、ほぼ子どもがそのまま着ることができるようなものになっている。そうした意味では衣料品店のマネキンっぽいとろもあるが、フィギュアとしてもしっかりと作り込まれているところはさすがだ。

足元はやや厚めのブーツを履いており、少し内股気味なポーズになっている。いわゆる台座的な部分は、細胞を模したような、複雑な形状になっているところも面白い。ちなみに、発売時期や価格は今のところ未定だ。

ブルーアーカイブ -Blue Archive- カホ メモリアルロビーVer.

AniGiftより発売予定の「カホ メモリアルロビーVer.」の原型が、同ブース内で初公開されていた。こちらは、スマートフォン向けゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する陰陽部の副部長・桑上カホを立体化したものだ。

今回は、カホのメモリアルロビーのイラストをモチーフに再現されている。棚に手を伸ばしながら後ろを振り返るようなポーズになっており、どことなく生活感溢れるスタイルになっていつつも、キャラクターの魅力が詰まった仕上がりになっている印象だ。

フィギュア本体はもちろんのこと、棚の中の細かいオブジェクトを含めて細部まで手抜かり無く作り込まれているところもポイントである。

ブルーアーカイブ アコ メモリアルロビーver.

あみあみより発売予定の、1/7スケールフィギュア「ブルーアーカイブ アコ メモリアルロビーver.」。今回のイベントでは、そのデコマスが初展示されていた。こちらは、スマートフォン向けゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する天雨アコをフィギュア化したものだ。

今回は、アコのメモリアルロビーのときに使われていたイラストをモチーフに再現されている。床に伏せたようなポーズになっており、少し困り顔をしているところもキュートに見える。アコの頭上に浮かんでいるヘイローはクリアパーツが使われており、こちらも角度によっては本当に浮かんでいるように見える。

元の絵と見比べながら、いろいろな角度から眺め回せるところもスケールフィギュアならではの楽しいところだ。すでに完成度も高いため、早く自宅にお出迎えしたいと考えているファンも多いのではないだろうか?

アズールレーン ジェーナス 怖がりのランタンナイトver.

あみあみより発売予定の、1/7スケールフィギュア「アズールレーン ジェーナス 怖がりのランタンナイトver.」。その原型が同ブース内で初公開されていた。こちらは、スマートフォン向けゲーム「アズールレーン」に登場するJ級駆逐艦のジェーナスを立体化したものだ。

今回は、ジェーナスの着せ替え「怖がりのランタンナイト」のときのイラストをモチーフにフィギュアで再現されている。床にひざをついて、ちょっと驚いたような表情になっているところが、なんとも魅力的に見える。背中から生えたコウモリの羽など、衣装や小物類などの作り込みも素晴らしい。

ジェーナスのスタイルの良さに目が奪われて見落としそうになったが、よくよく見ると彼女の回りには2匹の猫がまとわりついている。こちらも片方は魔法使いのような大きな帽子を被っているなど、なかなかユニークだ。

初音ミク delight fairy style

ポニーキャニオンより発売予定の、1/7スケールフィギュア「初音ミク delight fairy style」。その原型が、同ブース内で初公開された。2007年の登場以来、すっかりバーチャルアイドルとしての地位を固めた感のある初音ミクだが、その可愛い姿を見事に立体化している。

くりっとした大きな瞳でこちらを見つめ返しているように見える、こちらのミク。頭には近代的なデザインのヘッドセットが付けられており、トップバーチャルアイドルらしいスタイルになっている。ミクといえば、長いツインテールの髪もトレードマークのひとつだが、こちらは体のまわりにまとわりつくように渦を巻いている。

ひらひらとしたアイドルらしい衣装に、背中から生えた羽のようなアクセサリー、やや厚底のブーツなどファッションもキュートだ。実際にこれから彩色されたらどのような仕上がるになるのか、といったところにも期待が持てる。

はたらく細胞!! 赤血球&血小板(仮)

PRISMA WINGより発売予定の、1/7スケールフィギュアの「はたらく細胞!! 赤血球&血小板」。タイトルは仮称だが、こちらは、漫画やアニメで展開されいている胎内細胞を擬人化した作品「はたらく細胞!!」に登場する、赤血球と血小板のコンビを立体化したものだ。

今回は、酸素を表す「O2」と書かれた箱の上に座った血小板と、それを台座で運ぶ赤血球の姿を再現している。キャラクターふたり分のフィギュアがこれひとつで手に入るのも嬉しいが、作中のシーンを再現しているようなところも素晴らしい。

やや盛り上がった円形の台座の上に、台車が乗っかっているような形になっているところもユニークだ。この絶妙な斜傾が付けられていることで、止め絵を再現したような作品でありながら、全体的に躍動感がある仕上がりになっている。

