¸¶·¿½é¸ø³«¤Î¡Ö½é²»¥ß¥¯ delight fairy style¡×¤¬Å¸¼¨¡ª¤¢¤ß¤¢¤ß¥Öー¥¹¥ì¥Ýー¥È¤½¤Î2¡Ú#¥ï¥ó¥Õ¥§¥¹¡Û
³«ºÅÆü»þ¡§7·î28Æü10»þ～17»þ
²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì 1～8¥Ûー¥ë
¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1¡Ë Æþ¾ìÎÁ ÅöÆü·ô¡§4,000±ß
¡¡7·î28Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢Áí¹çÂ¤·Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2024¡Î²Æ¡Ï¡×¡£¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ß¤¢¤ß¤¬½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¥Û¥Óー¥¥ã¥ó¥×¡×¥Öー¥¹¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤ä¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦!!¡×¡¢¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö -Blue Archive-¡×¡¢¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦!! ·ì¾®ÈÄ
¡¡º£²ó¤Î¤¢¤ß¤¢¤ß¥Öー¥¹¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÌÜÎ©¤Ã¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬PRISMA WING¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦!! ·ì¾®ÈÄ¡×¤À¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¹¥±ー¥ë¤Ê¤ó¤Æ¥µ¥¤¥º¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼ª´·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Âç¤¤¤Ê¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤âÁýÉý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Î·ì¾®ÈÄ¤¬¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë°áÁõ¤Ï¡¢¤Û¤Ü»Ò¤É¤â¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÃå¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï°áÎÁÉÊÅ¹¤Î¥Þ¥Í¥¥ó¤Ã¤Ý¤¤¤È¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¡£
¡¡Â¸µ¤Ï¤ä¤ä¸ü¤á¤Î¥Öー¥Ä¤òÍú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¯¤·Æâ¸Ôµ¤Ì£¤Ê¥Ýー¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÂæºÂÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ï¡¢ºÙË¦¤òÌÏ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢Ê£»¨¤Ê·Á¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÌÌÇò¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢È¯Çä»þ´ü¤ä²Á³Ê¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÌ¤Äê¤À¡£
¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö -Blue Archive- ¥«¥Û ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥í¥ÓーVer.
¡¡AniGift¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡Ö¥«¥Û ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥í¥ÓーVer.¡×¤Î¸¶·¿¤¬¡¢Æ±¥Öー¥¹Æâ¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö -Blue Archive-¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë±¢ÍÛÉô¤ÎÉûÉôÄ¹¡¦·¬¾å¥«¥Û¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥«¥Û¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥í¥Óー¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãª¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯À¸³è´¶°î¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢ËÜÂÎ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ãª¤ÎÃæ¤ÎºÙ¤«¤¤¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò´Þ¤á¤ÆºÙÉô¤Þ¤Ç¼êÈ´¤«¤êÌµ¤¯ºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö ¥¢¥³ ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥í¥Óーver.
¡¡¤¢¤ß¤¢¤ß¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡¢1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö ¥¢¥³ ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥í¥Óーver.¡×¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ç¥³¥Þ¥¹¤¬½éÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö -Blue Archive-¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÅ·±«¥¢¥³¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥³¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥í¥Óー¤Î¤È¤¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾²¤ËÉú¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¯¤·º¤¤ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¥¥åー¥È¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¥¢¥³¤ÎÆ¬¾å¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ø¥¤¥íー¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏËÜÅö¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¸µ¤Î³¨¤È¸«Èæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÄ¯¤á²ó¤»¤ë¤È¤³¤í¤â¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë´°À®ÅÙ¤â¹â¤¤¤¿¤á¡¢Áá¤¯¼«Âð¤Ë¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ¥¸¥§ー¥Ê¥¹ ÉÝ¤¬¤ê¤Î¥é¥ó¥¿¥ó¥Ê¥¤¥Èver.
¡¡¤¢¤ß¤¢¤ß¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡¢1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ¥¸¥§ー¥Ê¥¹ ÉÝ¤¬¤ê¤Î¥é¥ó¥¿¥ó¥Ê¥¤¥Èver.¡×¡£¤½¤Î¸¶·¿¤¬Æ±¥Öー¥¹Æâ¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëJµé¶îÃà´Ï¤Î¥¸¥§ー¥Ê¥¹¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¸¥§ー¥Ê¥¹¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¡ÖÉÝ¤¬¤ê¤Î¥é¥ó¥¿¥ó¥Ê¥¤¥È¡×¤Î¤È¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾²¤Ë¤Ò¤¶¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¡£ÇØÃæ¤«¤éÀ¸¤¨¤¿¥³¥¦¥â¥ê¤Î±©¤Ê¤É¡¢°áÁõ¤ä¾®ÊªÎà¤Ê¤É¤Îºî¤ê¹þ¤ß¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
¡¡¥¸¥§ー¥Ê¥¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤ËÌÜ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¸«Íî¤È¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤¯¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÈà½÷¤Î²ó¤ê¤Ë¤Ï2É¤¤ÎÇ¤¬¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤âÊÒÊý¤ÏËâË¡»È¤¤¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤ÊË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥æ¥Ëー¥¯¤À¡£
½é²»¥ß¥¯ delight fairy style
¡¡¥Ý¥Ëー¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡¢1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö½é²»¥ß¥¯ delight fairy style¡×¡£¤½¤Î¸¶·¿¤¬¡¢Æ±¥Öー¥¹Æâ¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£2007Ç¯¤ÎÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¸Ç¤á¤¿´¶¤Î¤¢¤ë½é²»¥ß¥¯¤À¤¬¡¢¤½¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¤ò¸«»ö¤ËÎ©ÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¯¤ê¤Ã¤È¤·¤¿Âç¤¤ÊÆ·¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤áÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥ß¥¯¡£Æ¬¤Ë¤Ï¶áÂåÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ä¹¤¤¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¤ÎÈ±¤â¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÂÎ¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë±²¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ò¤é¤Ò¤é¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤°áÁõ¤Ë¡¢ÇØÃæ¤«¤éÀ¸¤¨¤¿±©¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¤ä¤ä¸üÄì¤Î¥Öー¥Ä¤Ê¤É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¥¥åー¥È¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¤³¤ì¤«¤éºÌ¿§¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤â´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤ë¡£
¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦!! ÀÖ·ìµå¡õ·ì¾®ÈÄ(²¾)
¡¡PRISMA WING¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡¢1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦!! ÀÖ·ìµå¡õ·ì¾®ÈÄ¡×¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï²¾¾Î¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¤¤Æ¤¤¤ëÂÛÆâºÙË¦¤òµ¼¿Í²½¤·¤¿ºîÉÊ¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦!!¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢ÀÖ·ìµå¤È·ì¾®ÈÄ¤Î¥³¥ó¥Ó¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢»ÀÁÇ¤òÉ½¤¹¡ÖO2¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿È¢¤Î¾å¤ËºÂ¤Ã¤¿·ì¾®ÈÄ¤È¡¢¤½¤ì¤òÂæºÂ¤Ç±¿¤ÖÀÖ·ìµå¤Î»Ñ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Õ¤¿¤êÊ¬¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¤¬¡¢ºîÃæ¤Î¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
¡¡¤ä¤äÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿±ß·Á¤ÎÂæºÂ¤Î¾å¤Ë¡¢Âæ¼Ö¤¬¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¥æ¥Ëー¥¯¤À¡£¤³¤ÎÀäÌ¯¤Ê¼Ð·¹¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ß¤á³¨¤òºÆ¸½¤·¤¿¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÌöÆ°´¶¤¬¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C) À¶¿å°«¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦davidproduction
(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.
(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.
(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.
Art by CHRIS (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net