Microsoftはこのたび、Windows Insiderプログラムを通じて、Windows 11のファイル エクスプローラーでAndroid スマートフォンにアクセスする機能の展開を開始した。この機能によって、Android スマートフォンに保存されている写真や動画を含む全てのファイルをファイル エクスプローラーで表示し、コピーや移動、削除、名前の変更などができるようになるという。詳細はWindows Insider Blogの次の記事にまとめられている。

○Windows Insiderプログラムのすべてのチャネルで利用可能Microsoftは近年、WindowsとAndroidデバイスとのシームレスな連携の実現に注力している。今回のアップデートはそれをさらに推し進めるものといえる。Windows Insiderプログラム向けに配信された最新のアップデートがWindows 11に適用されると、ワイヤレスで接続されたAndroidスマートフォンにファイル エクスプローラーから簡単にアクセスして、フォルダーやファイルが操作できるという。Windows Insider Blogでは、Androidスマートフォンにあるメディアを含む全てのフォルダとファイルにアクセスし、フォルダーやファイルを開いたり、PCにコピーしたり、逆にPCのファイルをスマートフォンにコピーしたりできると紹介している。ファイル名の変更や、移動、削除もサポートされる。ファイル エクスプローラーでAndroid スマートフォンにアクセスできる 出典:Windows Insider Blogこの新機能を使用するための要件は以下のとおり。Androidスマートフォンに少なくともAndroid 11以上が搭載されているAndroidスマートフォンで「Link to Windows」アプリのベータ版(バージョン1.24071以上)を実行しているWindows InsiderプログラムでWindows 11のいずれかのチャネルに登録している上記の要件を満たした上で、[設定] > [Bluetooth とデバイス] > [モバイル デバイス] の画面で「この PCによるモバイル デバイスへのアクセスを許可する」の設定を有効化すれば、ファイル エクスプローラーにスマートフォンを表示するための切替えボタンが表示される。ただし、この機能は段階的に展開されるため、ボタンが表示されない場合はまだそのPCに展開が完了していないことを意味するという。また、この機能はまだ開発途中の段階であるため、既知の問題も含んでいる。MicrosoftではInsiderプログラムのユーザーからのフィードバックを募集している。