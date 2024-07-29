Âç±«¤ÇÈòÆñÃæ¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¡Ä86ºÐ½÷À¤ÎÁÜº÷Â³¤¯¡¡»³·Á¡¦¼òÅÄ»Ô
µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿»³·Á¸©¼òÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÈòÆñÃæ¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿86ºÐ¤Î½÷À¤ÎÁÜº÷¤¬¡¢29Æü¤â·Ù»¡¤ä¼«±ÒÂâ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯¸«¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼òÅÄ»ÔËÌÀÄÂô¤ÎÁêÁÉ³°É´»Ò¤µ¤ó¡Ê86¡Ë¤Ç¤¹¡£¼òÅÄ»Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÁêÁÉ¤µ¤ó¤Ï25Æü¡¢Âç±«¤«¤éÈòÆñ¤¹¤ë¤¿¤á²ÈÂ²¤Ç°ÜÆ°Ãæ¤Ë¡¢¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÜº÷3ÆüÌÜ¤Î29Æü¸áÁ°6»þÈ¾¤¹¤®¤«¤é¡¢·Ù»¡¤ä¼«±ÒÂâ¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ130¿ÍÍ¾¤ê¤ÎÂÖÀª¤Ç¡¢¹ÓÀ¥Àî²¼Î®¤Îºù¶¶¤«¤é²Ï¸ýÉÕ¶á¤Þ¤Ç¤Î°ìÂÓ¤òÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤íÈ¯¸«¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¹ÓÀ¥Àî¼þÊÕ¤Ï¡¢¾åÎ®¤«¤éÎ®½Ð¤·¤¿ÂçÎÌ¤ÎÅÚº½¤äÎ®ÌÚ¤Ê¤É¤¬Ê¬¸ü¤¯ÂÏÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÜº÷¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£