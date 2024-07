5万人が来場！ダンス＆パフォーマンス複合フェスティバル「SHIROFES.(城フェス)」

青森県弘前市で毎年開催している世界最大級のダンス&パフォーマンス複合フェスティバル「SHIROFES.(城フェス)」。

2016年より青森県弘前市で毎年開催している世界最大級のダンス&パフォーマンス複合フェスティバル「SHIROFES.(城フェス)」。

2024年で9回目を迎え、6月28日(金)・29日(土)・30日(日)の3日間にわたり、5年ぶりに「弘前公園」にて観覧無料で開催されました。

3日間でおよそ5万人の来場者となり、その経済波及効果は統計値で16億円に達しました。

同フェスは、「SHIROFES.2023. 目覚めろ、個性。燃え上がれ、弘前。」をテーマに「FOREST STAGE」「CIRCUS THEATER」「COSMIC GARAGE」「MUSIC VILLAGE」と分かれた4つのステージに11つのダンスコンテンツと、3,500名を超える国内・海外屈指のゲストダンサー&アーティストが多数出演。

新たに新設した子ども向けアクティングエリアなど、昨年以上の充実を図るとともに、飲食ブースも充実の内容となっており、幅広い世代の方に参加いただけるフェスとなりました。

世界各地から集まった豪華アーティストや市民による、情熱的で開放的なパフォーマンス環境を生んだ個性の祭典SHIROFES.2024は、5年ぶりとなる弘前公園内での開催を実現し、来場者による多幸感に包まれた高い熱量を終始キープしたまま無事終わりを迎えました。

多幸感に包まれた空間

■開催日程及び時間

2024年6月28日(金) 17:00開場/20:30終演

2024年6月29日(土) 9:30開場/20:30終演

2024年6月30日(日) 9:30開場/20:30終演

■開催場所

弘前公園 市民広場・市民会館(〒036-8356 青森県弘前市下白銀町)

■来場者数

6月30日 8,350名

7月1日 19,900名

7月2日 21,650名

3日間合計 49,900人

うち出演者(大会出場者含む) 3,670人

内訳 市内 982名、市外県内 432名、東北エリア 548名、

北海道エリア 132名、関東エリア 1049名、関西エリア 178名、

九州エリア 72名

海外アジア圏 159名、アジア圏以外118名)

■主催

一般社団法人Performing Arts Community

※一般社団法人Performing Arts Communityとは

芸術舞踊に関する活動を青森に根付かせ、多くの人々に芸術舞踊に親しみ、理解を深めてもらうため発足した団体。

ダンサーに発表の場を作るという思いから始めた舞台公演やダンスフェスティバルなど弘前を中心に精力的に活動しています。

■後援

弘前市/弘前市教育委員会/青森放送/青森テレビ/青森朝日放送/陸奥新報/東奥日報/

毎日新聞青森支局/読売新聞青森支局/エフエム青森/FMアップルウェーブ/津軽新報社/

弘前ハイヤー協会/弘前市旅館ホテル組合/弘前経済新聞/公益社団法人弘前観光コンベンション協会/一般社団法人アーバンスポーツ&コミュニティー

