i-PRO¥«¥á¥éÄÉ²Ã¡ª´Æ»ë¥«¥á¥é¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥ª¥ó¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡×

監視カメラレンタルサービス「オンリースタイル」にi-PROのカメラが追加されました。

また、新たなカメラの導入を記念して、無料お試しキャンペーンを8月1日より開催します。

キャンペーン期間中にお申し込みすると、一定期間無料で最新の監視カメラとバッテリー・ソーラーパネルセットを試せます。

監視カメラレンタルサービス「オンリースタイル」i-PROカメラ追加

オンリースタイルURL:

https://kansicamera-rental.com/

■i-PROカメラの特徴

・かんたん 設置が容易で、専門知識がなくてもすぐに使用開始できます。

どこでも設置できる柔軟性が特徴です。

・きれい 最大FHDの解像度の高画質カメラを採用し、細部まで鮮明な映像を提供します。

夜間でもクリアな映像が得られます。

・日本品質 高い信頼性と耐久性を持つ日本品質の製品で、長期間にわたり安心して利用できます。

・高性能 2MP(1080P) 光学3.1倍ズーム 屋外PTZ i-PRO Remo.対応カメラ

・全天候対応 防水・防塵設計により、屋外でも安心して利用できる耐久性を持っています。

■バッテリー電源の特徴

・太陽光駆動でコンセント不要

電源不要、SIMも内蔵、設置したらすぐに監視を開始。

・1200wh標準バッテリー、5000wh大容量リチウムイオンバッテリーをラインナップ

135W/150Wのソーラーパネルと組み合わせることで

無日照25日間の監視が可能。

標準バッテリーは5日間。

監視カメラレンタル オンリースタイル

https://kansicamera-rental.com/

カメラのマウントは単管クランプ固定

■利用シーン

・工事現場の監視

・イベント会場の監視

・交通量調査

・メガソーラーの盗難対策

・資材置き場の盗難対策

■レンタルプラン

・短期レンタル

最短5日間から利用可能。

イベントや交通量調査など限られた日数の利用にも適応しています。

・長期レンタル

1ヶ月単位での契約が可能(1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、12ヵ月)

長く契約いただくことで安価なレンタル費用を提案してもらえます。

・カスタマイズプラン:お客様のニーズに合わせた柔軟なプランを提案してもらえます。

■無料お試しキャンペーンについて

新たなカメラの導入を記念して、無料お試しキャンペーンを引き続き利用できます。

キャンペーン期間中にお申し込みいただいたお客様には、一定期間無料で最新の監視カメラとバッテリー・ソーラーパネルセットをお試しいただけます。

キャンペーン概要

・対象期間:2024年8月1日から2024年12月31日まで

・対象者 :初めて同社の監視カメラレンタルサービスを利用されるお客様

・内容 :検討中のモデルの監視カメラ(バッテリー・ソーラーパネルセット)を

最大1ヵ月無料でレンタルします。

