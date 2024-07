【モデルプレス=2024/07/29】11人組ガールズグループME:I(ミーアイ)を輩出したサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS(日プ女子)」に出演していた阿部和(ナゴミ/NAGOMI)、斉藤芹菜(セリナ/SERINA)が、新ガールズグループ「MADEIN」(メイディン)としてデビューすることが決定。ここでは、持ち前のアイドル性で注目を浴びた斉藤を紹介する。

MADEINは、前身グループであるガールズグループ・LIMELIGHT(ライムライト)からグループ名を変更し7人体制で再編。メンバーはナゴミとセリナのほか、LIMELIGHTのMiU(ミユ)、Suhye(スヘ)、Gaeun(ガウン)に加え、7月15日をもって9人組グローバルガールズグループ・Kep1er(ケプラー)としての活動を終えたMASHIRO(マシロ)、YESEO(イェソ)が合流。グループ名には、ほとんどのメンバーがオーディションプログラムを通じてデビューまで行ったことをきっかけに、ファンの愛で作られたグループである(WE MADEIN U)という意味が込められている。なお、韓国メディアによると、9月デビューを予定しているという。阿部は2007年7月2日生まれ、神奈川県出身。イギリスのロンドンで生まれ、3歳までロンドンで生活した。番組内では、金銭面で厳しいという母のロンドンで暮らしたいという夢を叶えたいことを明かしており「お母さんにロンドンの家をプレゼントしたい」と家族思いな目標を語っている。レベル分けテストでは、練習生の高橋妃那(たかはし・ひな)とともに「チームマンネ」としてパフォーマンス。年下らしいどこか癒し系な雰囲気を見せつつつも、曲が始まると一変。アップテンポなSEKAI NO OWARIの『Habit』を披露曲に選び、パワフルなステージで魅了した。さらに、MVの世界観をカギに小道具を用いた個性溢れる振り付けについては、2人で考案したと明かし一同を驚かせた。そんな阿部の1番の魅力とも言えるのが、コンセプトの消化力。グループバトルでは、BLACK PINKの『How You Like That』、ポジションバトルでは、ボーカルポジションで宇多田ヒカルの『First Love』、コンセプトバトルでは番組オリジナル曲の『Popcorn』を披露した阿部。ガールクラッシュ、バラード、ガールズ・ポップ…どのジャンルでも、存在感を残し、見事にステージをこなした。様々なジャンルで実力を発揮し、歌・ボーカルともに魅力的であることからファンからは「オールラウンダー」と呼ぶ声も多数。「日プ女子」を経て、さらに実力に磨きがかかった阿部の韓国での活躍にも期待したい。(modelpress編集部)生年月日:2007年7月2日出身地:日本(神奈川県)MBTI:ISFP【Not Sponsored 記事】