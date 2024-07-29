¥Ï¥ê¥¹»á¤Ø»ØÌ¾¸å¡¢1½µ´Ö¤Ç¸¥¶â300²¯±ßÄ¶¡¡¹¥´¶ÅÙÄ´ºº¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¥ê¡¼¥É¤â¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁª
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬ÁªµóÀï¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ1½µ´Ö¡£¸å·Ñ¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤¬Àª¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î1½µ´Ö¤Ç300²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¸¥¶â¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ì±¼çÅÞ¤Î¥Ï¥ê¥¹¿Ø±Ä¤Ï28Æü¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬ÁªµóÀï¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¸å·Ñ¼Ô¤Ë¥Ï¥ê¥¹»á¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ°Ê¹ß¤Î1½µ´Ö¤Î¸¥¶â³Û¤¬2²¯¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½307²¯±ß¤Ë¾å¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤Î66¡ó¤¬º£²ó¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç½é¤á¤Æ¸¥¶â¤·¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ
¡Ö¤³¤ì¤Ï»ÔÌ±¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤ëÁªµó±¿Æ°¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤ÏÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÍâÆü¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï24»þ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÅýÎÎÁª»Ë¾åºÇ¹â³Û¤ÎÁð¤Îº¬Êç¶â¤òµÏ¿¤·¤¿¡×
28Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Î¹¥´¶ÅÙ¤¬1½µ´ÖÁ°¤è¤ê8¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌµÅÞÇÉÁØ¤Ë¸Â¤ë¤È¡¢¥Ï¥ê¥¹»á¤Î¹¥´¶ÅÙ¤Ï44¡ó¤ÈÁ°¤Î½µ¤«¤éÂçÉý¤ËÁý²Ã¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î27¡ó¤ËÂç¤¤¯º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ä
¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ
¡Ö¡Ê¥Ï¥ê¥¹»á¤Ï¡Ë²æ¡¹¤Î¿·¤·¤¤µ¾À·¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤Ïµ¤¤¬¤Õ¤ì¤¿µÞ¿Êº¸Íã¤À¡×
¤Ê¤É¤È¥È¥é¥ó¥×ÀáÁ´³«¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ïº£·î13Æü¤Ë²°³°¤Ç±éÀâÃæ¤Ë½Æ·â¤ò¼õ¤±¤Æ°Ê¹ß¡¢·ÙÈ÷ÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤ä¤¹¤¤²°Æâ¤ÇÁªµó½¸²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢27Æü¡¢¡Ö»ä¤Ï²°³°¤Ç¤ÎÁªµó½¸²ñ¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¤·¤ÆºÆ³«¤òÉ½ÌÀ¡£½Æ·â¤Ë¶þ¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¶¯¤µ¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÅ±ÂàÉ½ÌÀ¸å¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¸°¤ò°®¤ë·ãÀï½£¤Î¥ß¥·¥¬¥ó½£¤ä¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¡¢¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¤Ç¤â¥Ï¥ê¥¹»á¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¸ß³Ñ¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£