¡È¥Ô¥Ô¡ÉÃæ°æÂîÂç¤¬¾×·â¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó!! ¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¡Ä
¡¡¥¢¥â¥ì¥Ó¥¨¥¿(¥¹¥Ú¥¤¥ó3Éô)¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMFÃæ°æÂîÂç¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(pipirm22)¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡È¥Ô¥Ô¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë2003Ç¯10·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÃæ°æ¤Ï¡¢13Ç¯10·î¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë²ÃÆþ¡£20Ç¯¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÇÉé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤ÎÎý½¬¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã(B¥Á¡¼¥à)¤«¤é¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Þ¥Ï¥À¥ª¥ó¥À(¥¹¥Ú¥¤¥ó3Éô)¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¢¥â¥ì¥Ó¥¨¥¿¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤àÃæ°æ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¾×·â¤Î¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¡Ö½éË·¼ç¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¡¢´Ý´¢¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ°æ¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡È¥Ô¥Ô¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë2003Ç¯10·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÃæ°æ¤Ï¡¢13Ç¯10·î¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë²ÃÆþ¡£20Ç¯¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÇÉé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤ÎÎý½¬¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã(B¥Á¡¼¥à)¤«¤é¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Þ¥Ï¥À¥ª¥ó¥À(¥¹¥Ú¥¤¥ó3Éô)¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¢¥â¥ì¥Ó¥¨¥¿¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤àÃæ°æ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¾×·â¤Î¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¡Ö½éË·¼ç¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¡¢´Ý´¢¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ°æ¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë