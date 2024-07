¿·ºî¥Õ¥é¥Ã¥Ú¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ªÇë¤×¤ê¤óÄâ¡ÖÆ»¤Î±ØÇë¤·¡¼¤Þ¡¼¤ÈÅ¹¡×

山口県萩市の萩城下町に展開するプリン専門店「萩ぷりん亭」は、7月29日に2号店である「道の駅萩しーまーと店」をリニューアルオープンしました。

萩ぷりん亭「道の駅萩しーまーと店」

店舗名 : 萩ぷりん亭 しーまーと店

所在地 : 〒758-0811 山口県萩市椿東4160-61 萩しーまーと内

営業時間 : 月曜日〜木曜日 9:30〜18:00

金曜日、土曜日、日曜日、祝日 9:00〜18:00

店舗紹介サイト :

https://hagi-purin.com/

今回のリニューアルで店舗区画が移動することに伴い、更なるパワーアップを図るため、プリンだけでなく道の駅ならではの萩ぷりんフラッペなど、ドリンク商品を多数開発し、新たに発売します。

特に目玉であるフラッペシリーズは真夏にもピッタリで、ひんやりと涼しさを感じていただけることは勿論、プリン専門店のこだわりが伝わるスイーツとして満足度の高いものを目指しています。

