C28¥»¥ì¥Ê¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¼èÉÕ²ÄÇ½¡ªMAXWIN¡ØFL1333¡Ù¡¿¡ØFLD1333¡ÙÀìÍÑ¥¹¥Æ¡¼
¡ÖMAXWIN¡×¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢13.3¥¤¥ó¥Á¥Õ¥ê¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼¡ØFL1333¡Ù¤ÈDVD¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÉÕ¥Õ¥ê¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼¡ØFLD1333¡Ù¥Ô¥Ã¥¿¥ê¼è¤êÉÕ¤±¤¬½ÐÍè¤ëC28¥»¥ì¥ÊÀìÍÑ¥¹¥Æ¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ãÀµÆ±ÍÍ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¸«¤¿ÌÜ¥¹¥Ã¥¥ê¤Î¿·À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
MAXWIN¡ØFL1333¡Ù¡¿¡ØFLD1333¡ÙC28¥»¥ì¥ÊÀìÍÑ¥¹¥Æ¡¼
¢¡À½ÉÊ¾Ò²ð
¡ÚFL1333¡¿FLD1333¶¦ÄÌ¡Û
¡¦13.3¥¤¥ó¥Á²èÌÌ¥Õ¥ëHD¹â²è¼Á±Õ¾½
1920¡ß1080¤Î¥Õ¥ëHD±Õ¾½¡£
13.3¥¤¥ó¥Á²èÌÌ¤Ç¹âÀººÌ¤Ê²èÁü¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼Ö¼ïÀìÍÑ¼èÉÕ¥¥Ã¥ÈÉÕÂ°
¥»¥ì¥ÊC28¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÀìÍÑ¤Î¼èÉÕ¥¥Ã¥ÈÉÕÂ°¡£
¼èÉÕÍÑ¤Î·¿»æ¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦HDMI2·ÏÅýÆþÎÏÂÐ±þ
ËÜÂÎÁ°ÌÌ¡¦ÇØÌÌ2¥õ½ê¤ËHDMIÃ¼»Ò¤òÅëºÜ¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ä¥«¡¼¥Ê¥ÓÅùHDMIÂÐ±þµ¡´ï¤Î2ÂæÆ±»þ¤ËÀÜÂ³²ÄÇ½¡¢¹â²è¼Á¤Ê±ÇÁü¤ä²»À¼¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥Ê¥í¥°Ã¼»Ò¤ÎRCA¤âÀÜÂ³²ÄÇ½¡£
½¾Íè¤ÎDVD¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ê¤É¤âÀÜÂ³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦USB¡¢microSD¥¹¥í¥Ã¥ÈÅëºÜ
USB¥á¥â¥ê¤ämicroSD¥«¡¼¥É¤òÁÞÆþ¤·¤ÆÄ¾ÀÜ¥Ç¡¼¥¿¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¡¦ÀÅ»ß²è¡¦²»³Ú¥Õ¥¡¥¤¥ë¤â¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨²òÁüÅÙ¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¡¦ÍÆÎÌ¤Ê¤É¤Ë¤è¤êºÆÀ¸¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦IR¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥óÂÐ±þ
IRÀÖ³°Àþ²»À¼½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢IR¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó(ÊÌÇä)¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦²èÌÌµ±ÅÙ¼«Æ°Ä´À°
¸÷¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ê¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²èÌÌ¤Îµ±ÅÙ¤ò¼«Æ°¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦LED¥ë¡¼¥à¥é¥ó¥×ÅëºÜ
¥ë¡¼¥à¥é¥ó¥×ÅëºÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î¥ë¡¼¥à¥é¥ó¥×¤Ë¥¹¥ï¥Ã¥×¤·¤Æ¼è¤êÉÕ¤±¤¿ºÝ¤Ë¤â¥é¥ó¥×¤Îµ¡Ç½¤òÂ»¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼êÆ°¤ÇON/OFFÀÚÂØ¡¢¤Þ¤¿¥É¥¢Ï¢Æ°¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚFLD1333¡Û
¡¦DVD¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÅëºÜ
»ÔÈÎ¤ÎDVD¤ä¤´²ÈÄí¤Ç¾Æ¤Áý¤·¤·¤¿DVD¤òºÆÀ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´²ÈÄí¤Ç¾Æ¤Áý¤·¤·¤¿DVD¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥é¥¤¥º½èÍý¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µÏ¿·Á¼°¤äÊÝÂ¸ÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤êºÆÀ¸¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ÅëºÜ
¥â¥Ë¥¿¡¼ËÜÂÎ¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÖÎ¾¤Î¥Ê¥Ó¤¬½ÐÎÏÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¥â¥Ë¥¿¡¼Ã±ÂÎ¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
HDMI+¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ÎÆ°²è¤äFire TV StickÅù¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
Å¬¹ç¼Ö¼ï¡§¥»¥ì¥Ê
Å¬¹ç·¿¼°¡¡¡¡¡¡¡¡¡§C28·Ï¡¡2022Ç¯(R4)12·î¡Á
É½¼¨±Õ¾½¡¡¡¡¡¡¡¡¡§13.3¥¤¥ó¥ÁLCD±Õ¾½
²èÁÇ¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1920¡ß1080pixel
±ÇÁüÆþÎÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§HDMI1¡¿HDMI2¡¿V1¡¡3·ÏÅý
²»À¼ÆþÎÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§HDMI1¡¿HDMI2¡¡2·ÏÅý
²»À¼½ÐÎÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1·ÏÅý
ÂÐ±þ¥á¥Ç¥£¥¢¡¡¡¡¡§HDMI(A¥¿¥¤¥×)¡¿USB(A¥¿¥¤¥×)¡¿microSD
ÂÐ±þ¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¡§mp4¡¢avi¡¢mpg¡¢wmv¡¢mp3¡¢jpg¡¢bmpÅù
É½¼¨¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡§16:9/4:3ÀÚÂØ²Ä
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡§Ìó38.8¡ß31.7¡ß4cm
½ÅÎÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ìó2Kg(¥â¥Ë¥¿¡¼ËÜÂÎ)
ÅÅ¸»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§DC12V
FL1333¥µ¥¤¥º
Å¬¹ç¼Ö¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥»¥ì¥Ê
Å¬¹ç·¿¼°¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥»¥ì¥ÊC28·Ï¡¡2022Ç¯(R4)12·î¡Á
É½¼¨±Õ¾½¡¡¡¡¡¡¡¡¡§13.3¥¤¥ó¥ÁLCD±Õ¾½
²èÁÇ¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1920¡ß1080pixel
±ÇÁüÆþÎÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§HDMI1¡¿HDMI2¡¿V1¡¡3·ÏÅý
²»À¼ÆþÎÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§HDMI1¡¿HDMI2¡¡2·ÏÅý
±ÇÁü½ÐÎÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1·ÏÅý
²»À¼½ÐÎÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1·ÏÅý(R/L)¡¢ÆâÂ¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼
ÂÐ±þ¥á¥Ç¥£¥¢¡¡¡¡¡§HDMI(A¥¿¥¤¥×)¡¿USB(A¥¿¥¤¥×)¡¿microSD
ÂÐ±þ¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¡§mp4¡¢avi¡¢mpg¡¢wmv¡¢mp3¡¢jpg¡¢bmpÅù
É½¼¨¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡§16:9/4:3ÀÚÂØ²Ä
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡§Ìó38.8¡ß31.7¡ß5.8cm
ËÜÂÎ½ÅÎÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ìó2.5Kg
ÅÅ¸»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§DC12V
FLD1333¥µ¥¤¥º
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post C28¥»¥ì¥Ê¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¼èÉÕ²ÄÇ½¡ªMAXWIN¡ØFL1333¡Ù¡¿¡ØFLD1333¡ÙÀìÍÑ¥¹¥Æ¡¼ appeared first on Dtimes.