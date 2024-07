C28¥»¥ì¥Ê¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¼èÉÕ²ÄÇ½¡ªMAXWIN¡ØFL1333¡Ù¡¿¡ØFLD1333¡ÙÀìÍÑ¥¹¥Æ¡¼

「MAXWIN」で販売している、13.3インチフリップダウンモニター『FL1333』とDVDプレーヤー付フリップダウンモニター『FLD1333』ピッタリ取り付けが出来るC28セレナ専用ステーが登場しました。

純正同様のフィッティングで見た目スッキリの新製品です。

MAXWIN『FL1333』/『FLD1333』C28セレナ専用ステー

◆製品紹介

【FL1333/FLD1333共通】

・13.3インチ画面フルHD高画質液晶

1920×1080のフルHD液晶。

13.3インチ画面で高精彩な画像を楽しむことができます。

・車種専用取付キット付属

セレナC28にフィットする専用の取付キット付属。

取付用の型紙も付属しています。

・HDMI2系統入力対応

本体前面・背面2ヵ所にHDMI端子を搭載。

スマホやカーナビ等HDMI対応機器の2台同時に接続可能、高画質な映像や音声を楽しむことができます。

もちろんアナログ端子のRCAも接続可能。

従来のDVDプレーヤーなども接続いただけます。

・USB、microSDスロット搭載

USBメモリやmicroSDカードを挿入して直接データを読み込むことができます。

動画・静止画・音楽ファイルも手軽に楽しめます。

※解像度やファイル形式・容量などにより再生できない場合があります。

・IRヘッドフォン対応

IR赤外線音声出力に対応していますので、IRヘッドフォン(別売)を使用することが可能です。

・画面輝度自動調整

光センサーにより周囲の環境に合わせて画面の輝度を自動で調整できます。

・LEDルームランプ搭載

ルームランプ搭載なので、既存のルームランプにスワップして取り付けた際にもランプの機能を損ないません。

手動でON/OFF切替、またドア連動にも対応します。

【FLD1333】

・DVDプレーヤー搭載

市販のDVDやご家庭で焼き増ししたDVDを再生できます。

※ご家庭で焼き増ししたDVDを再生するにはファイナライズ処理をする必要があります。

また、記録形式や保存方法などにより再生できない場合があります。

・スピーカー搭載

モニター本体にスピーカーが搭載されているので、車両のナビが出力制限されている場合でもモニター単体で使用可能。

HDMI+スピーカーでスマホの動画やFire TV Stick等にも対応。

適合車種:セレナ

適合型式 :C28系 2022年(R4)12月〜

表示液晶 :13.3インチLCD液晶

画素数 :1920×1080pixel

映像入力 :HDMI1/HDMI2/V1 3系統

音声入力 :HDMI1/HDMI2 2系統

音声出力 :1系統

対応メディア :HDMI(Aタイプ)/USB(Aタイプ)/microSD

対応ファイル形式:mp4、avi、mpg、wmv、mp3、jpg、bmp等

表示サイズ :16:9/4:3切替可

本体サイズ :約38.8×31.7×4cm

重量 :約2Kg(モニター本体)

電源 :DC12V

FL1333サイズ

適合車種 :セレナ

適合型式 :セレナC28系 2022年(R4)12月〜

表示液晶 :13.3インチLCD液晶

画素数 :1920×1080pixel

映像入力 :HDMI1/HDMI2/V1 3系統

音声入力 :HDMI1/HDMI2 2系統

映像出力 :1系統

音声出力 :1系統(R/L)、内蔵スピーカー

対応メディア :HDMI(Aタイプ)/USB(Aタイプ)/microSD

対応ファイル形式:mp4、avi、mpg、wmv、mp3、jpg、bmp等

表示サイズ :16:9/4:3切替可

本体サイズ :約38.8×31.7×5.8cm

本体重量 :約2.5Kg

電源 :DC12V

FLD1333サイズ

