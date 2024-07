共創企業を募集！日本ソフトウェアアプローチ｢次世代航空機エンジンの具現化｣

日本ソフトウェアアプローチは、次世代エンジンの具現化(図面公開済み)に伴い、次世代航空機に搭載すべく事業計画書を公表して研究機関・共創企業を募ります。

日本ソフトウェアアプローチ「次世代航空機エンジンの具現化」

現在、人類の最も大きな課題は、二酸化炭素排出量増加が原因といわれている地球温暖化問題ですが、根本的な対策がないのが現状です。

そこで、次世代航空機は、現行航空機に対して燃費を95%以上削減し、ペイロードが最大3,000トンになりますので、砂漠の緑地化・水力発電建設・風力発電建設・堤防建設等の大規模で困難を伴う土木建設、大規模火災の鎮火に活用可能で、地球環境維持改善による地球温暖化を防止して、持続可能な経済発展(SDGs)に多大に貢献します。

『航空機の課題を解決』

現在の航空機は、ジェットエンジンにより長い滑走路を利用して離着陸していますので、広大な空港による莫大な建設費と多大な空港管理費用が必要になり、機体費・燃料費・整備費・環境維持費にも多大な費用が必要になります。

また、ジェットエンジンは、高価格・低効率・高回転・高振動・高騒音等の問題もあります。

そこで、次世代ディーゼルエンジンをジェットエンジンの代わりに活用することで低価格・高効率・低回転・低振動・低騒音を実現させて、機体費・燃料費・整備費・環境維持費・空港管理費用等を大幅に削減することにより、次世代航空機として低費用・低運賃・低維持費な新しい空の移動手段を創造します。

次世代航空機は、垂直離着陸機なので島諸部等の狭い場所でも離着陸が可能になり、航路が自由に設定可能で利便性が格段に向上します。

さらに、燃料消費を95%以上低下させますので、燃料部の軽量化によるペイロードの増大・航続距離の向上・輸送費の大幅な削減等により、運賃を大幅に安く設定可能になります。

▼次世代航空機と現行航空機との燃費比較(軽油空燃比30:1で計算)

・ボーイング777-200ERに対して95.62%の燃料を削減

・ボーイング777-300ERに対して96.91%の燃料を削減

・ボーイング777Fに対して96.46%の燃料を削減

▼次世代航空機(ボア60ディーゼルエンジ搭載)の仕様

次世代航空機の仕様は、航続距離15,000km、巡航速度750km/時、離着陸回数5回

※航続距離の計算は、軽油空燃比30:1で最大20時間航行で計算

・次世代航空機A:定員50人、最大離陸重量16t、燃料1t、動力6,400馬力

・次世代航空機B:定員100人、最大離陸重量32t、燃料2t、動力1万2,800馬力

・次世代航空機C:定員200人、最大離陸重量64t、燃料4t、動力2万5,600馬力

・次世代航空機D:定員400人、最大離陸重量128t、燃料8t、動力5万1,200馬力

▼次世代航空機(ボア90ディーゼルエンジ搭載)の仕様

次世代航空機の仕様は、航続距離22,500km、巡航速度750km/時、離着陸回数10回

※航続距離の計算は、軽油空燃比30:1で最大30時間航行で計算

・次世代航空機E:定員200人、最大離陸重量76t、燃料7t、動力3万400馬力

・次世代航空機F:定員400人、最大離陸重量152t、燃料14t、動力6万800馬力

・次世代航空機G:定員800人、最大離陸重量304t、燃料28t、動力12万1,600馬力

▼次世代航空機(ボア160ディーゼルエンジ搭載)の仕様

次世代航空機の仕様は、航続距離22,500km、巡航速度750km/時、離着陸回数20回〜30回

※航続距離の計算は、軽油空燃比30:1で最大30時間航行で計算

・次世代航空機H:ペイロード150t、最大離陸重量250t、燃料25t、動力10万馬力

・次世代航空機I:ペイロード300t、最大離陸重量500t、燃料50t、動力20万馬力

・次世代航空機J:ペイロード750t、最大離陸重量1,125t、燃料125t、動力45万馬力

・次世代航空機K:ペイロード1,500t、最大離陸重量2,250t、燃料250t、動力90万馬力

・次世代航空機L:ペイロード3,000t、最大離陸重量4,500t、燃料375t、動力180万馬力

▼次世代航空機の詳細資料

https://www.jsain.co.jp/nextAC/

▼次世代ディーゼルエンジン基本構成の仕様

・ボア60ディーゼルエンジン:本体重量43.1kg、出力805馬力

・ボア90ディーゼルエンジン:本体重量129.2kg、出力1,901馬力

・ボア160ディーゼルエンジン:本体重量542.4kg、出力6,291馬力

▼次世代エンジンの詳細資料

https://www.jsain.co.jp/engine/

https://www.jsain.co.jp/engine/D60.html

https://www.jsain.co.jp/engine/D90.html

https://www.jsain.co.jp/engine/D160.html

【共創について】

1. 次世代エンジンのプロトタイプの製作・実験をするための研究機関・共創企業を募集します。

2. 次世代ディーゼルエンジンを開発をするための共創企業を募集します。

3. 次世代航空機の開発をするための共創企業を募集します。

