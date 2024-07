ÂçºåÉÜ ´íµ¡´ÉÍý¼¼ºÒ³²ÂÐºö²Ý¤Ø´óÂ£¡ª¥¿¥«¥ß¥¨¥ó¥¸¡ÖBC¥¨¥Ê¥¸¡¼¡×

新商品ポータブル蓄電池「BCエナジー」を展開するタカミエンジは、2024年7月に大阪府の危機管理室災害対策課へBCエナジー1台を寄贈したことを発表しました。

タカミエンジ「BCエナジー」寄贈

「BCエナジー」URL:

https://bc-energy.jp/

■寄贈の背景

地震や台風など、これから起きるとされている自然災害が多くあります。

しかし実際にはいつ起こるか、どのような被害状況になるか誰も予想できません。

過去にも地震や台風で長期間停電となった地域がたくさんありますが、被災時の電力供給への課題は、まだまだ大きく残っています。

タカミエンジは、まず本社を構える大阪府へ災害対策強化の一環として協力できることはないかと思い、安全性・機動性・高出力に特化したポータブル蓄電池「BCエナジー」を寄贈しました。

【事業継続(BC)支援事業 担当:大森】

現在販売している「BCエナジー」は、私たちタカミエンジにとって電気の大切さの想いを込めた商品です。

日ごろはビル、オフィス、商業施設や公共施設など電気工事を行っています。

電気を提供する立場だからこそ、有事の際にもできることをと考え、BCエナジーの開発に至りました。

今回の大阪府への寄贈をきっかけに、これからより支援の輪を広げられたら幸いです。

搭載ホイールの詳細

■商品について

ポータブル蓄電池を使うシーンを具体的にイメージしながら、電気工事会社が作るからこそ安全に使えるように開発・設計しました。

いざという時に誰でも簡単に、容量はしっかりと使えるポータブル蓄電池です。

《BCエナジーの特徴》

機動性 :車輪の高さ調整装置が搭載されており、どんな地形でも対応できる

※機動性参考動画:



安全性 :爆発や発火リスクが低いリン酸鉄リチウム電池を使用

高出力 :3000W(最大6000W)出力可能

耐久性 :耐振動性・耐衝撃に優れており、屋外でしっかりと使える

多様性 :災害時の使用だけでなく、

工事現場や屋外での電源確保などにも使用可能

充電ポート:家庭用コンセント・ソーラーパネル・車載シガーソケットの3パターン

出力ポート:コンセント・USB・TypeCなどに対応

《製品紹介動画》

YouTube:



充電パターン

■商品概要

商品名 : BCエナジー

発売日 : 2024年6月3日(月)

種類 : ポータブル蓄電池

価格 : (TE-D3000)462,000円(税込)/(TE-D2000)390,500円(税込)

サイズ : W530 × D320 × H430

カラー : (TE-D3000)グリーン、グレー/(TE-D2000)グリーンのみ

重量 : (TE-D3000)38kg/(TE-D2000)32kg

定格出力: (TE-D3000)3000VA/(TE-D2000)2000VA

販売場所: ホームページ、ECサイト

