¡Ú¤Þ¤ë¤¬¤á¥Ü¡¼¥È¡¡SGÂè70²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Û¥É¥ê¡¼¥àÀï¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¡¡1¹æÄú¤ÏÊöÎµÂÀ
¡¡ÆüËÜ¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥È¶¥Áö²ñ¤Ï29Æü¡¢SGÂè70²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Ê8·î27Æü¡Á9·î1Æü¡¢¤Þ¤ë¤¬¤á¡Ë¤Î½éÆü12R¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥É¥ê¡¼¥àÀï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤êÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ã1¡äÊöÎµÂÀ¡Ê39¡áº´²ì¡Ë
¡¡¡ã2¡äÀÐÌîµ®Ç·¡Ê42¡áÂçºå¡Ë
¡¡¡ã3¡ä°ëÉôÀ¿¡Ê33¡á°¦ÃÎ¡Ë
¡¡¡ã4¡ä³ý¸¶Íªµª¡Ê37¡á²¬»³¡Ë
¡¡¡ã5¡ä¶ÍÀ¸½çÊ¿¡Ê36¡áºë¶Ì¡Ë
¡¡¡ã6¡äÊÒ²¬²íÍµ¡Ê38¡á¹áÀî¡Ë
¡¡¤Þ¤¿³ý¸¶Íªµª¤ÎSG¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¡ÊÂçÂ¼¡ËÍ¥¾¡¤Ë¤è¤ê¡¢ÅòÀî¹À»Ê¡Ê44¡áÂçºå¡Ë¤¬·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£