7月29日 発表

ゲーミングチーム「NOEZ FOXX」は7月29日、所属ストリーマー・沖縄に行くために氏の契約解除を発表した。

「NOEZ FOXX」は、Repezen FoxxのDJふぉいさん、DJ脇さんを中心として結成されたゲーミングチーム。「VALORANT」や「Apex Legends」などの競技シーンに参戦しており、二人を含むストリーマーなどが所属している。

沖縄に行くために氏は、過去に他のゲームでチート(不正ツール使用)を使用していた事実があるものの、「失敗を経験した未来がある若者に再度チャンスを提供する」という「NOEZ FOXX」の設立理念に基づきチームに加入。競技シーンには出ずにストリーマーとして活動を限定していた。

そんな中、6月に「VALORANT」にて沖縄に行くために氏のアカウントがチート使用の疑いでBAN(停止措置)に。結果としては、沖縄に行くために氏のアカウントが外部からの不正アクセス受けた形跡が見つかったとのことでBANは解除されたが、本件については関係者やファンなどから多数の意見がSNS等で挙がるなど大きな話題に。こういった経緯から、「NOEZ FOXX」はできるだけ所属選手やメンバー、スポンサー、ファンに迷惑をかけることはできるだけ避けたいとし、今回の契約解除に至ったという。

沖縄に行くために氏の契約解除についてはYouTubeにて動画も公開されており、DJふぉいさんさん自らが経緯の説明を行なっている。

【「沖縄に行くために」の契約解除と皆様へのご報告】

(C) Studio Candy Foxx. All right reserved.