¸ÎµÜÇîÊª±¡¡¢8·îÃæ¤Ï¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç³«´Û ËÌÉô¡¦ÆîÉô±¡¶è¤È¤â1»þ´Ö±äÄ¹¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¹ñÎ©¸ÎµÜÇîÊª±¡¤ÏËÌÉô±¡¶è¡ÊÂæËÌ»Ô¡Ë¤ÈÆîÉô±¡¶è¡ÊÆîÉô¡¦²ÅµÁ¸©¡Ë¤ÎÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Î³«´Û»þ´Ö¤ò8·îÃæ¤Ë¸Â¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê1»þ´Ö±äÄ¹¤·¡¢¸áÁ°9»þ¤«¤é¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤È¤¹¤ë¡£ÇîÊª±¡¤Ï¡ÖÅ¸¼¨ÉÊ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´Õ¾Þ¤·¡¢²Æ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¤ÈÍè´Û¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±±¡¤¬29Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÌÉô±¡¶è¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¹ñÊõÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç13À¤µª¤Î²è²È¡¢ÇÏÎÛ¤Ë¤è¤ë¡Öã½¿¤ÌëÍ·¡×¤ò¸ø³«Ãæ¡£¡Ö¹ÄÄë¤Î¡ØÆ°¤¯²Ö±à¡Ù¡×¤ÈÂê¤·¡¢À¶Âå¤ÎµÜÄî²è²È¤¬ÉÁ¤¤¤¿À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÁð²Ö¤Î³¨²è¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÆÃÊÌÅ¸¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â9·î22Æü¤Þ¤Ç¡£
ÆîÉô±¡¶è¤Ç¤Ï¡¢À¶Âå¤Î¶â¡¦¶ä¡¦ÊõÀÐ¤Ë¤è¤ëÁõ¾þÉÊ¤ä¡¢ÌÀÂå¡¦À¶Âå¤Ë¹ÄÄë¤Î¿²¼¼¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö´¥À¶µÜ¡×¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶Ì´ï¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÆÃÊÌÅ¸¤¬7·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿³«´ÛÆü¤Î¸á¸å6»þ¤«¤é9»þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ê®¿å¤È¸÷¤È²»³Ú¤Ë¤è¤ë¥·¥ç¡¼¤ò15Ê¬¤ª¤¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ç¡¼¤Ï9·î1Æü¤Þ¤Ç¡£
ËÌÉô¡¦ÆîÉô±¡¶è¤È¤â¤ËËè½µ·îÍËÆü¤ÏµÙ´Û¡£8·î5Æü¤ÏËÌÉô±¡¶è¤Î¤ßÎ×»þ¤Ç³«´Û¤¹¤ë¡£
¡Ê²¦Êõ»ù¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
Æ±±¡¤¬29Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÌÉô±¡¶è¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¹ñÊõÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç13À¤µª¤Î²è²È¡¢ÇÏÎÛ¤Ë¤è¤ë¡Öã½¿¤ÌëÍ·¡×¤ò¸ø³«Ãæ¡£¡Ö¹ÄÄë¤Î¡ØÆ°¤¯²Ö±à¡Ù¡×¤ÈÂê¤·¡¢À¶Âå¤ÎµÜÄî²è²È¤¬ÉÁ¤¤¤¿À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÁð²Ö¤Î³¨²è¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÆÃÊÌÅ¸¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â9·î22Æü¤Þ¤Ç¡£
ËÌÉô¡¦ÆîÉô±¡¶è¤È¤â¤ËËè½µ·îÍËÆü¤ÏµÙ´Û¡£8·î5Æü¤ÏËÌÉô±¡¶è¤Î¤ßÎ×»þ¤Ç³«´Û¤¹¤ë¡£
¡Ê²¦Êõ»ù¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë