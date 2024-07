セガプライズから、ディズニー&ピクサーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『インサイド・ヘッド2』 Lぬいぐるみ “ヨロコビ”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー&ピクサー『インサイド・ヘッド2』 Lぬいぐるみ “ヨロコビ”

登場時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約15×13×31cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年8月1日より公開となる、ディズニー&ピクサーのアニメーション作品『インサイド・ヘッド2』

頭の中の感情たちが繰り広げる『インサイド・ヘッド』の続編となる作品です!

公開に先立ち、『インサイド・ヘッド2』でも活躍する「ヨロコビ」のぬいぐるみがセガプライズに登場。

ハッピーな気持ちにさせてくれる「ヨロコビ」らしい、楽しそうな笑顔を見せています。

イエローのワンピースも明るいカラーで、スパーク模様が元気な様子にピッタリ☆

鮮やかなブルーの瞳や髪も「ヨロコビ」ならでは。

お部屋の雰囲気も明るくしてくれそうなぬいぐるみです!

気持ちをハッピーにしてくれる「ヨロコビ」のぬいぐるみ。

セガプライズの『インサイド・ヘッド2』 Lぬいぐるみ “ヨロコビ”は、2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

