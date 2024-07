¡ÚPHOTO¡ÛTWICE¡¢Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤ò½ª¤¨´Ú¹ñ¤Ø¡ÄDr.¥¹¥é¥ó¥× ¥¢¥é¥ì¤Á¤ã¤óÉ÷¥­¥ã¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë

29日午後、TWICEが金浦(キンポ)国際空港を通じて韓国に到着した。彼女たちは7月27日と28日、日産スタジアムで「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL」の東京公演を開催。海外女性アーティストでは史上初の快挙を成し遂げ、注目を集めた。