#¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¿åÌ«¤ß¤ª¡¢¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤òÈ¯É½¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤¬¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×
5¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×#¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¿åÌ«¤ß¤ª¡Ê27¡Ë¤¬29Æü¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡Ö»ä¡¢¿åÌ«¤ß¤ª¤ÏËÜÆü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢#¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÂç»ö¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤ò³§ÍÍ¤ËÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤é¤ì¤º¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£4Ç¯Á°¤Ë#¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éËèÆü¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÇä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢4Ç¯´Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂô»³¤Î¹¬¤»¤òÌã¤¤¡¢ÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²á¤´¤·¤Æ¤¤¿Á´¤Æ¤ÎÆü¡¹¤¬»ä¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤ÎÌ´¤ò°ì½ï¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£4Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤¬¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡¡¿åÌ«¤ß¤ª¡×¤È¼ê½ñ¤¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¿åÌ«¤Ï3·î16Æü¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¡¢³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£