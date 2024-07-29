ºòÇ¯¤ÎM-1½àÍ¥¾¡·Ý¿Í¡¡Âç²ñ¤«¤é7¥«·î¡Ä¡ÖÀ¨¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¸º¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡×¤ÎÆê¸¶¿¿¼ù¡Ê37¡Ë¤¬¡¢29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æê¸¶¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¸º¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¥¢¥µ¥Õ¥¡¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤«¡ª¡×¤È¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Î¸µÎ¦¾åÃË»ÒÃ»µ÷Î¥Áª¼ê¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡¢½ÓÂ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÎã¤¨¤¿¡£
¡¡¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤Ï¡¢Ì¡ºÍÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2023¡×¤Ç½àÍ¥¾¡¡£ºÇ½ª·èÀï¤Ç¿³ºº°÷7¿Í¤ÎÉ¼¤¬1¿Í¤º¤ÄÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ò»Ä¤·¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¤È¡Ö¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡×¤¬3É¼¤º¤Ä¤ÇÊÂ¤ÖÀÜÀï¤Ë¡£ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¬¤·Îõ¤ÊÀï¤¤¤òÀ©¤·¡¢¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤ÏÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖM-1¡×ÊüÁ÷Á°¤Þ¤ÇÌó2Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÏµÞÁý¡£¸½ºß¤Ï7Ëü5000¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£