¾å¸¶¤µ¤¯¤é¡¢¿É²á¤®¤ëÆ¬ÄË¤ËÇº¤ß¡ÖºòÆü¤Ïµ¯¤¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÄË¤¯¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¸¶¤µ¤¯¤é¤¬28Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¿É²á¤®¤ëÆ¬ÄË¤ÎÇº¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¾å¸¶¤Ï¡ÖºòÆü¤ÏÊÒÆ¬ÄË¤¬¿É²á¤®¤Æ1Æü¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö24Æü¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÄË¤¯¤Æ¡¢ËèÆü¥È¥ê¥×¥¿¥ó¤È¥«¥í¥Ê¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖºòÆü¤Ïµ¯¤¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÄË¤¯¤Ê¤ê¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö¼¡¤ÎÄÃÄËÌô¤ò°û¤á¤ë»þ´Ö¤ò¤Þ¤À¤«¤Þ¤À¤«¤ÈÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥ê¥×¥¿¥ó¤â¥ì¥¤¥Ü¡¼¤âMAXÎÌ°û¤ó¤Ç¿²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤³¤ó¤ÊÆ¬ÄË¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ì¥ë¥ß¥Ê°û¤à¤Î¤Ï¤ä¤á¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤â¡Ö¤ä¤á¤ë¤ÈÉÔÀµ½Ð·ì»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤·¡×¤ÈÇº¤Þ¤·¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÆ¬¤ÏÄË¤¤¤Î¤À¤±¤É¡¢Ì¼¤¬µ¯¤¤¿¤éÄ«¤´¤Ï¤ó¤òºî¤é¤Ê¤¤Ìõ¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡ÖºòÆü¡¢Ì¼¤Î¤´ÈÓ¤Ï½ÐÁ°¤ò¼è¤ê¡¢¤ªÌîºÚÉÔÂ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£Ä«¤«¤éÈÔ²ó¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ¼¤ÎÄ«¿©¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿É¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÌµÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¡ÖÁá¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£