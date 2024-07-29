Ç®Ãæ¾É¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¡¢Åìµþ¾ÃËÉÄ£´ÉÆâ¤ÏÃË½÷88¿Í¡¡¤¤ç¤¦¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç
Åìµþ¾ÃËÉÄ£´ÉÆâ¤Ç29Æü¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ç°åÎÅµ¡´Ø¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢10ºÐ¤«¤é91ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃË½÷88¿Í¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á70Âå¤ÎÃËÀ1¿Í¤¬½ÅÆÆ¤Ê¾É¾õ¤Ç¡¢¤Þ¤¿60Âå¤ÎÃË½÷2¿Í¡¢70Âå¤ÎÃËÀ1¿Í¤Î·×3¿Í¤¬½Å¾É¤Ç¤¹¡£
29Æü¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï37.3¡î¤Ç¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ï¡¢¼¼Æâ¤Ç¤â½ë¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é²æËý¤»¤º¤Ë¡¢ÎäË¼¤äÀðÉ÷µ¡¤òÍøÍÑ¤·¡¢¿åÊ¬¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¼è¤ë¤Ê¤ÉÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÃÖ¾²¹©»ö,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
³¤,
¿À»ö,
¥Û¥Æ¥ë,
Åìµþ,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¾²ÃÈË¼,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ÆÁÅç