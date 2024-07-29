Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Åìµþ¾ÃËÉÄ£´ÉÆâ¤Ç29Æü¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ç°åÎÅµ¡´Ø¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢10ºÐ¤«¤é91ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃË½÷88¿Í¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£

¤³¤Î¤¦¤Á70Âå¤ÎÃËÀ­1¿Í¤¬½ÅÆÆ¤Ê¾É¾õ¤Ç¡¢¤Þ¤¿60Âå¤ÎÃË½÷2¿Í¡¢70Âå¤ÎÃËÀ­1¿Í¤Î·×3¿Í¤¬½Å¾É¤Ç¤¹¡£

29Æü¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï37.3¡î¤Ç¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ï¡¢¼¼Æâ¤Ç¤â½ë¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é²æËý¤»¤º¤Ë¡¢ÎäË¼¤äÀðÉ÷µ¡¤òÍøÍÑ¤·¡¢¿åÊ¬¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¼è¤ë¤Ê¤ÉÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£