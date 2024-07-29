TWICE¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬½é¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô8²¯²óÄ¶¤¨¡ª2018Ç¯4·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ØWhat is Love?¡Ù¤Ç²÷µó
TWICE¤Î¡ØWhat is Love?¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬ºÆÀ¸²ó¿ô8²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥â¥â¡¢¡Ö¥®¥ê¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢»Ñ
2018Ç¯4·î9Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØWhat is Love?¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢7·î27Æü¸áÁ°4»þÈ¾º¢¡¢YouTubeºÆÀ¸²ó¿ô¤¬8²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£TWICE¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î8²¯²óÄ¶¤¨¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ØWhat is Love?¡Ù¤Ï¡¢JYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÂåÉ½¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢J.Y. Park¤³¤È¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿²Î¤Ç¡¢°¦¤òËÜ¤ä±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç³Ø¤ó¤À¾¯½÷¤¿¤Á¤Î¹¥´ñ¿´¤òÉ½¸½¤·¤¿²Î»ì¤ä¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥á¥í¥Ç¥£¥¢¤¬ÆÃÄ§¤ÎTWICE¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶Ê¤À¡£
º£²ó¡¢¡ØWhat is Love?¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬8²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¤Ê¤«¡¢TWICE¤Ï¡ØTT¡Ù¡ØLIKEY¡Ù¡ØFANCY¡Ù¤¬6²¯²ó¡¢¡ØCHEER UP¡Ù¡ØI CAN'T STOP ME¡Ù¡ØFeel Special¡Ù¡ØLike OOH-AHH¡Ù¤¬5²¯²ó¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·×24ËÜ¤Î1²¯Ä¶¤¨¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªTWICE¤Ï7·î28¡¦29Æü¡¢ÆüËÜ¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î²Î¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤³¤³°¤Î½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤ÏTWICE¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£