■INIへのリスペクトを送る仲宗根梨乃「I’m so so so beyond proud」

【写真】リラックスした笑顔が光る、INIと仲宗根梨乃の集合ショット

INI(アイエヌアイ)が、アメリカ・ロサンゼルスにて7月26日から28日まで行われた『KCON LA 2024』に出演。恩師の仲宗根梨乃との集合ショットが公開された。

仲宗根はINIを生んだ、2021年配信のオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』にダンストレーナーとして参加。練習生時代のINIメンバーに愛ある指導をしていた。ロサンゼルス在住のため、INIの晴れ舞台を目にしようと『KCON LA 2024』の会場に足を運んだようだ。SNSでは「みんなとっても嬉しそう」「いい顔してる!」「梨乃先生との素敵な写真」「会えてよかったね」と大きな反響を呼んでいる。

写真では仲宗根を囲み、白いステージ衣装をまとった11人がリラックスしたような笑顔を見せている。また仲宗根もInstagramに同じ写真を投稿し、「I’m so so so beyond proud」とリスペクトを込めた言葉を添えている。

なおKCON公式YouTubeでは、INIの『KCON LA 2024』のステージの様子を一部公開。「LOUD」「LEGIT」「FANFARE」をそれぞれ韓国語バージョンでパフォーマンスする様子が収められている。

■デビュー1000日のINI

本日7月29日は、INIのデビューから1000日の記念日。Xではメンバーが自撮りする集合写真とともに、「これからもMINIの皆さんと共に 立ち止まることなく 進み続けられると嬉しいです」とメッセージを発信している。