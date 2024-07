大和ハウス工業は、東京ディズニーランドのハロウィーンパレードへの協賛を記念して、東京ディズニーランド・1デーパスポートとハロウィーンパレード鑑賞券をセットで、合計800名に当たるキャンペーンを開催!

2024年7月26日(金)〜2024年9月30日(月)の期間で、5つのキャンペーンが開催されます。

⼤和ハウス⼯業「FANTASTIC DREAMキャンペーン」

開催期間:2024年7月26日(金)〜2024年9月30日(月)

概要:東京ディズニーランド・1デーパスポートとハロウィーンパレード鑑賞券をセットで、合計800名を招待。

東京ディズニーランドのハロウィーンパレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン “Into the Frenzy”」を協賛する大和ハウス工業。

本協賛を記念して、「FANTASTIC DREAMキャンペーン」と題し、様々なキャンペーンを実施します☆

住宅事業

期間中、展示場に来場して次回の商談を予約し、キャンペーンに応募された方から抽選で、50組200名(1組4名)にプレゼント!

応募期間:2024年8月1日(木)〜2024年9月15日(日)

招待日:2024年10月26日(土)/2024年10月27日(日)

※いずれか1日のみとなります。招待日の指定はできません。

集合住宅事業

期間中、ZEH-M仕様D-ROOMの設計契約・工事監理業務委託契約を締結し、キャンペーンに応募された方から抽選で、合計50組200名(1組4名)にプレゼント!

第1弾

応募期間:2024年8月1日(木)〜2024年8月31日(土)

招待日:2024年10月20日(日)

当選数:25組100名(1組4名)

第2弾

応募期間:2024年9月1日(日)〜2024年9月30日(月)

招待日:2024年11月3日(日)

当選数:25組100名(1組4名)

大和ハウスリフォーム

期間中、550万円(税込)以上のリフォーム工事を成約し、キャンペーンに応募された方から抽選で、25組100名(1組4名)にプレゼント!

応募期間:2024年8月1日(木)〜2024年9月30日(月)

招待日:2024年11月4日(月・祝)

大和ハウス賃貸リフォーム

期間中、550万円(税込)以上のリフォーム工事を成約し、キャンペーンに応募された方から抽選で、25組100名(1組4名)にプレゼント!

応募期間:2024年8月1日(木)〜2024年9月30日(月)

招待日:2024年11月2日(土)

「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」協賛記念!<第1弾>

期間中、大和ハウスのInstagram公式アカウントの対象の投稿に「いいね」、かつ「キャンペーンに対する熱い想い」をコメントされた方から抽選で、50組100名(1組2名)にプレゼント!

応募期間:2024年7月26日(金)〜2024年8月15日(木)23:59

招待日:2024年10月5日(土)

※第2弾は9月公開予定。

東京ディズニーランドの1デーパスポートとハロウィーンパレードの鑑賞券がセットで当たる「FANTASTIC DREAMキャンペーン」

⼤和ハウス⼯業の「FANTASTIC DREAMキャンペーン」は、2024年9月30日(月)まで開催中です☆

⼤和ハウス⼯業は、“夢がかなう場所”東京ディズニーリゾート(R)への参加を通じて、すべての⼈が笑顔で、⼼豊かに⽣きる暮らしと社会の実現を⽬指してまいります。

大和ハウス工業株式会社は東京ディズニーランド(R)/東京ディズニーシー(R)のオフィシャルスポンサーです。

