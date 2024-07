【モデルプレス=2024/07/29】いよいよ開幕したパリオリンピック。南スーダンの選手団がある理由で注目を集めている。セーヌ川を船に乗って選手が入場するという、革新的な開会式となった本大会。テレビでは船上の選手たちが次々と映し出される中、南スーダンの選手団が着ているスーツがスタイリッシュすぎるとSNS上をざわつかせた。「開会式のベストドレッサーは南スーダンの選手だ」という声も上がったほどだ。

We are proud to land in Paris Olympics with South Soudan ??basketball team, all custom made fits designed& Made by MOSHIONS. #MOSHIONSTOTHEWORLD. pic.twitter.com/d8G7FlEFRh