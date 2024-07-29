¡Ö¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥¦¥§ー¥Ö¡×¤è¤ê¡Ö¥ô¥£ー¥Ê/åºÍåÀ±¿ÀÆà¡×¤¬Salacia¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à°áÁõ¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½
2025Ç¯7·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§29,700±ß
¡¡eStream¤ÏÆ±¼Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSHIBUYA SCRAMBLE FIGUR¡×¤è¤ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥ô¥£ー¥Ê/åºÍåÀ±¿ÀÆà¡×¤ò2025Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï29,700±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÁÖ²÷¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥È¥ë¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ö¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥¦¥§ー¥Ö¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ô¥£ー¥Ê/åºÍåÀ±¿ÀÆà¡×¤ò1/6¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡Salacia¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à°áÁõ¤òÅ»¤¤Î¾¼ê¤ò¾å¤²¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥Ýー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¥Ü¥Ç¥£¤äµ±¤¯¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤âºÙ¤«¤¯Â¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÓ¤Ë¤Ï¤á¤¿¥´ー¥ë¥É¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ä¡¢Â¸µ¤Î¥»¥¯¥·ー¤ÊÌÖ¥¿¥¤¥Ä¤Ê¤É¤âÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ô¥£ー¥Ê/åºÍåÀ±¿ÀÆà
2025Ç¯7·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§29,700±ß
¥¹¥±ー¥ë¡§1/6
¥µ¥¤¥º¡§¹â¤µ195mm¡ßÉý171mm¡ß±ü¹Ô113mm
(C)Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£