Æ»Ï©¤«¤éÂù¤Ã¤¿¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹ ¼þÊÕ¤Ï¿å¿»¤· ÄÌ¹Ô»ß¤áÂ³¤¯ ÀéÍÕ¡¦¾¾¸Í»Ô
¡¡ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤ÎÆ»Ï©¤«¤é¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼þÊÕ¤Ï¿å¿»¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤âÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂù¤Ã¤¿¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ëÆ»Ï©
¡¡¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢¾¾¸Í»Ô¾®º¬ËÜ¤ÇÃã¿§¤¯Âù¤Ã¤¿¿å¤¬Æ»Ï©¤Ë¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤áÆ»Ï©¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼þÊÕ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ä½»Âð¤Ç¤Ï¿åÆ»¤Î¿å¤¬Âù¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸©¤Î¿åÆ»¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢64Ç¯Á°¤ËÉßÀß¤µ¤ì¤¿¸ý·Â50cm¤Î¿åÆ»´É¤«¤é¿å¤¬Ï³¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¸òº¹ÅÀ¤«¤é¥Ð¥¡¡¼¤È²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¿Í¡Ë
¡¡¸©¤Ç¤Ï7·î17Æü¤Ë¡¢ÀéÍÕ»ÔÆâ¤Ç64Ç¯Á°¤ËÉßÀß¤µ¤ì¤¿¿åÆ»´É¤Ë·ê¤¬¤¢¤¡¢¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¼þÊÕ¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¸©¤Ï¿å¤ò»ß¤á¤ëºî¶È¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¿åÆ»´É¤ò¸ò´¹¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë