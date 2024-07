EXO ベクヒョン、単独アジアツアーのアンコール公演が大盛況！カムバック予告のサプライズも

EXOのベクヒョンが単独ツアーの華麗なフィナーレを飾り、カムバックを予告した。彼は27〜28日にソウルKSPO DOMEで単独アジアツアー「2024 BAEKHYUN<Lonsdaleite>ASIA TOUR」のアンコール公演を開催。同公演には韓国国内外からから多くのファンが駆けつけ、大きな盛り上がりを見せた。オープニング映像で強烈な印象を与えたベクヒョンは、華麗なブラックスーツ姿で登場。「Diamond」「PLAYBOY」「Stay Up」「Ice Queen」を歌い、多彩なパフォーマンスで一気に観客を魅了した。

最初のパフォーマンスを終えたベクヒョンは、「3月16日にここで最初の公演をして、133日ぶりにソウルで再び皆さんに会いました。EXO-L(EXOのファン)のおかげで、無事にツアーを終えられそうです」と挨拶した。今回のアンコールコンサートに際して、KSPO DOMEに設置可能な最大スクリーンを取り入れ、より多くのファンが高画質なステージを鑑賞できるようにしたという。彼はその後も「Love Scene」「Love Again」「Bungee」「UN Village」など、魅力的なステージを次々と繰り広げ、その中で新曲「Rendez-Vous」を電撃公開した。ツアー期間中にはベクヒョン自身が同曲に触れる場面も見られたが、パフォーマンスを取り入れた完全なステージを披露したのは今回が初めてだ。その後も「Ghost」「Underwater」「Bambi」「Poppin」「R U Ridin'?」「Betcha」「Candy」と休まずパフォーマンスを続け、プロらしい姿で観客を魅了した。公演の終盤では、「『ベクヒョンという1人の人間が、これからどのように活動を展開してゆくのかお見せしたい』と話していましたが、むしろ僕がお見せしたものよりも、皆さんから見せていただいて学んだことのほうが多かったように思います。皆さんと一緒にいる瞬間が僕にとってのすべてと言えるほど、1番幸せな瞬間になりました」とファンへの感謝を伝え、「皆さんと一緒に作ったこの思い出は永遠に僕の心の中に残り、皆さんの心の中にも常に幸せな思い出として刻まれることを願います」と感想を語った。アンコールでも、多彩な楽曲でファンを魅了したベクヒョン。「PARANOIA」「Privacy」「空中庭園(Garden In The Air)」「遊園地(Amusement Park)」「Dream」「ドキドキする(Beautiful)」「送ってあげるよ(Take You Home)」と、盛りだくさんのステージで会場を最後まで熱狂させた。また、公演直後には、カムバックを予告する映像も。「2024.09」とスケジュールも公開され、今後の活躍に対する期待が高まった。