ÄÔ´õÈþ¡¢À¨¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿Ä®Æâ²ñ¤Îº×¤ê¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¡Ö»ä¤â¤¿¤¡¤¯¤ó¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬28Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£À¨¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿Ä®Æâ²ñ¤Îº×¤ê¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÄÔ¤Ï¡Ö¤ªº×¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢µÙÆü¤ËÄ®Æâ²ñ¤Îº×¤ê¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¤¿¤¡¤¯¤ó¤È¾Æ¤Ä»¤ò¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Æ¤Ä»¤ò¾Æ¤¯É×¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¾Æ¤¾ì¤Ï¤«¤Ê¤ê½ë¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡Ö»ä¤â¤¿¤¡¤¯¤ó¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÀ¨¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î¤«¤É¹¤¬ºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤À¡×¤È¿ù±º¤ÈÂ©»Ò¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£