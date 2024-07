【モデルプレス=2024/07/29】パリオリンピックの開会式に登場し、“全身青塗り”で大きなインパクトを与えたフランス人歌手フィリップ・カトリーヌ。実は日本でも活躍したことのある彼は一体何者なのか?約4時間に及んだ開会式で特に異彩を放ったのが、ドゥビリ橋で行われた多様性をテーマにしたショー。クィアや障がいのあるモデルたちによるランウェイに始まり、ゲイカルチャーを象徴するヴォーグダンスが披露されるなど、マイノリティへのエンパワメントを全面に出した華やかなステージだった。

The world is a stage, and Paris is a catwalk. ?



The #OpeningCeremony is France's largest nightclub. Celebrities are showcasing young French designer talent, while DJ Barbara Butch provides the tunes. The perfect moment for the last delegations to arrive. ? #Paris2024 pic.twitter.com/zOzELw8n8a