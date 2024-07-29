¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂçÅýÎÎÁª¤ÇÅêÉ¼¤¹¤ë¸½¿¦¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¡Êº¸¡Ë¤È¡¢ÌîÅÞÏ¢¹ç¸õÊä¤Î¸µ³°¸ò´±¥¨¥É¥à¥ó¥É¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹»á¡Ê2024Ç¯7·î28Æü»£±Æ¡Ë¡£(c)Juan BARRETO and Raul ARBOLEDA / AFP

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÚAFP¡á»þ»ö¡ÛÆîÊÆ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç28Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÅýÎÎÁª¤Ç¡¢3Áª¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Þ¥É¥¥¥í¡ÊNicolas Maduro¡ËÂçÅýÎÎ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£

¡¡Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆÀÉ¼Î¨¤Ï¥Þ¥É¥¥¥í»á¤¬51.2¡ó¤Ç¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿ÌîÅÞÏ¢¹ç¸õÊä¤Î¸µ³°¸ò´±¥¨¥É¥à¥ó¥É¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¡ÊEdmundo Gonzalez¡Ë»á¤Î44.2¡ó¤ò°ú¤­Î¥¤·¤¿¡£

¡¡Áªµó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÌîÅÞÂ¦¤«¤é¶¼Ç÷¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤ÎÁÊ¤¨¤äÉÔÀµÅêÉ¼¤ò¤á¤°¤ë·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News

¢£´ØÏ¢µ­»ö
¡¦¥¬¥¤¥¢¥Ê¤È¤Î·¸ÁèÃÏ¤ËÊÆ¤¬¡ÖÈëÌ©·³»ö´ðÃÏ¡×ÀßÃÖ ¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂçÅýÎÎ
¡¦Î¹¹ÔÀè¤Ê¤¤¥í¥·¥¢¿Í¡¢²¹¤«¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥ê¥¾¡¼¥È
¡¦À¤³¦ºÇ¹âÎð¤ÎÃËÀ­¡¢114ºÐ¤Ç»àµî ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é