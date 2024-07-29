ÊÆ¹ë¡¢³°Ì³¡¦ËÉ±ÒÃ´Åö³ÕÎ½²ñµÄ¤ò8·î6Æü¤Ë³«ºÅ
[¥·¥É¥Ë¡¼ £²£¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¹ñ¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï³°Ì³¡¦ËÉ±ÒÃ´Åö³ÕÎ½²ñµÄ¡Ê£²¥×¥é¥¹£²¡Ë¤ò£¸·î£¶Æü¤ËÊÆ¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£¥¢¥Ê¥Ý¥ê¥¹¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£ºß¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÊÆ¹ñÂç»È´Û¤¬£²£¹Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Î¥Ö¥ê¥ó¥±¥ó¹ñÌ³Ä¹´±¤È¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¹ñËÉÄ¹´±¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¦¥©¥ó³°Áê¡¢¥Þ¡¼¥ë¥º¹ñËÉÁê¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¡£
ÊÆÂç»È´Û¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Ö¥Ö¥ê¥ó¥±¥ó¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥óÎ¾Ä¹´±¤Ï¡¢À¤³¦¤ÈÃÏ°è¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÌäÂê¤Ç¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢ÊÆ¹ëÆ±ÌÁ¤ò¿¼²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Î¾¹ñ¤Ï¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ç¶ÛÌ©¤ÊÆ±ÌÁ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ËÌÉô¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥é¥ó¥É½£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á°²ó²ñ¹ç¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬Í¶Æ³·¿Â¿Ï¢Áõ¥í¥±¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ò£²£°£²£µÇ¯¤Þ¤Ç¤ËÀ½Â¤¤¹¤ë¤Î¤òÊÆ¹ñ¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£