¢£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ´ó¤êÅº¤¦4¿Í¤Ë¡ÖÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼¤â

¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ­²¬Âçµ®¡¦ÏÂÅÄñ¥¡¦º´ÌîÎè±÷¡¦ÃæÀîÂç»Ö¤Î¿©»ö²ñ¥·¥ç¥Ã¥È

Hey! Say! JUMP¤ÎÍ­²¬Âçµ®¤¬¸Ä¿ÍInstagram¤Ç¡¢Da-iCE¤ÎÏÂÅÄñ¥¡¢GENERATIONS¤Îº´ÌîÎè±÷¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃæÀîÂç»Ö¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

Í­²¬¤Ï¤ª»®¤È¥Óー¥ë¤Î³¨Ê¸»ú¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö#¤´ÈÓ¡×¡Ö#´¥ÇÕ¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¸ý¤òÀí¤é¤»¤¿Í­²¬¤È¡¢¤½¤ÎÎÙ¤ÇÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤Æ¥Ë¥Ã¥³¥ê¾Ð´é¤ÎÏÂÅÄ¡¢ÀÄ¤¤¥­¥ã¥Ã¥×¤Ç¥¯¥·¥ã¤Ã¤È¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëº´Ìî¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¹õ¥­¥ã¥Ã¥×»Ñ¤ÎÃæÀî¤È¡¢»Í¼Ô»ÍÍÍ¤Î´é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£

¤â¤¦°ìËç¤Ï¡¢Í­²¬¤Èº´Ìî¤¬¾Ð´é¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ÎÊý¸þ¤ËÆ¬¤ò·¹¤±¡¢¤½¤³¤ËÏÂÅÄ¤ÈÃæÀî¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

·Ò¤¬¤ê¤¬¸«¤¨¤ë4¿Í¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¡Ö¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー¡ª¡×¡ÖÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¶¯¤Ã¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£

Hey! Say! JUMP OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/15

Da-iCE OFFICIAL SITE
https://da-ice.jp

GENERATIONS OFFICIAL SITE
https://m.tribe-m.jp/artist/index/37