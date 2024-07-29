timeleszµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬SUPER EIGHTÂçÁÒÃéµÁ¤È¤Î¥×¥é¥Ù¾ÆÆù¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ã¼Ì¡ª¤µ¤é¤Ë¿ÍÊÁ¤â¡Ö#²û2ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¡×¤ÈÀä»¿
¢£¡È¥¿¥Ä·»¡É¤Î¥Üー¥¤¥¹¥«¥¦¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥å¥Ã¥¯¤ÎÂç¤¤µ¤ä¡¢¥¯¥»¤Ä¤è¤Ê·¤É³¤Î·ë¤ÓÊý¤Ê¤É¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìÌÌ¤â¾Ò²ð
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÆÃÓÉ÷Ëá¤ÈÂçÁÒÃéµÁ¤Î¥×¥é¥Ù¾ÆÆù¥·¥ç¥Ã¥È
µÆÃÓÉ÷Ëá¡Êtimelesz¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°Instagram¤Ç¡¢ÂçÁÒÃéµÁ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
µÆÃÓ¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹õ¥¥ã¥Ã¥×¡õ¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡õ¹õT¥·¥ã¥Ä¤ÇÈù¾Ð¤àÂçÁÒ¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡£
µÆÃÓ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö#ÌëÃæ¤Ë¾ÆÆù¤ò¤´ÃÚÁö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Æü¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢
¡Ö#¤Ê¤ó¤Ç¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡Ö#²û2ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¡×
¡Ö#¿ÍÁÛ¤¤¤ÊÊý¡×
¡Ö#Í¥¤·¤µ¡×
¤È¡¢ÂçÁÒ¤Î¿ÍÊÁ¤òÀä»¿¡£
¤½¤·¤Æ
¡Ö#¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ç¤«¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö#ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î»þ¡×
¡Ö#¥Üー¥¤¥¹¥«¥¦¥È¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×
¤È¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎÍÍ»Ò¤òµÆÃÓ¤é¤·¤¤ÈæÓÈ¤ÇÌÀ¤«¤·¡¢
¡Ö#·¤É³¤Î·ë¤ÓÊý¡×
¡Ö#¥¯¥»¤Ä¤è¤À¤Ã¤¿¡×
¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìÌÌ!?¤â¾Ò²ð¡£
ºÇ¸å¤Ï
¡Ö#¥¿¥Ä·»¡×
¡Ö#¤¿¤Ä¤Ë¤¤¡×
¡Ö#Âº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö#¤À¤¤¤¹¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö#¤´ÃÚÁöÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×
¤È¡¢´¶¼Õ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µÆÃÓ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼Ì¿¿¡õ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸À¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ßºÇ¹â¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÎÂçÁÒ¤¯¤ó¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
timelesz OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/24
SUPER EIGHT OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/13