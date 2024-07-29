ÃÓÃ«¹¬Íº¡¡²áµî¤Îº¾µ½Èï³²¤òÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡¡Èï³²Áí³Û3²¯±ß°Ê¾å¡¡¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤â»ý¤ÁÆ¨¤²¤µ¤ì¡ÖÁ´¤¯¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µÂÎÁàÆüËÜÂåÉ½¤Ç¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃÓÃ«¹¬Íº¡Ê53¡Ë¤¬29Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤Îº¾µ½Èï³²¤òÀÖÍç¡¹¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡ÃÓÃ«¤ÏÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢²áµî¤Ë¼«¿È¤¬¸ÞÎØ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¶ä¥á¥À¥ë1¸Ä¡¢Æ¼¥á¥À¥ë3¸Ä¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë»ý»²¡£¡Ö½Å¤¤¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¦±é¼Ô¤Ë¥á¥À¥ë¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£¡Ö»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤È¡¢¤«¤ó¤À¤é¥À¥á¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢22ºÐ¤Î»þ¤Ëº¾µ½¤Ç1²¯±ß¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¸µ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÈÁÈ¤ó¤Ç²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢Âçºå¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò³«¶È¤·¤¿ºÝ¤Ë¶âÁ¬¤ò»È¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸þ¤³¤¦¤â¤ª¶â¤ò½Ð¤¹¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é²¿¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¬¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤À¤Ã¤¿¡£Åìµþ¤ÈÂçºå¤ÇÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç»È¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Æó½ÅÄ¢Êí¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡£ËÍ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤È¶â³Û¤¬°ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ê¼Ú¶â¤ò¡ËÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÃÓÃ«¤Ï¤³¤Î»ö·ï¤òÉ½º»ÂÁ¤Ë¤¹¤ë°Õ¸þ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ïµã¤¿²Æþ¤ê¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖÁÊ¤¨¤Æ¤â¤Ê¤¤ÅÛ¤«¤é¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¡£³§¤µ¤ó¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤¤ÅÛ¤«¤é¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÊÛ¸î»ÎÂå¤È¤«¤«¤«¤Ã¤ÆÍ¾·×¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢28ºÐ¤Î»þ¤ËÎ¥º§¤¬À®Î©¡£Î¥º§ÈñÍÑ¤ò¹©ÌÌ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡ÖÁ´¤¯¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡×Èá·à¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤â¹ðÇò¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¯¥¤¥º·Á¼°¤ÎÌäÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤¬¡ÖÉÔÄç¹Ô°Ù¤ò¥Ñ¥Ñ¥é¥Ã¥Á¤µ¤ì¤ë¡×¤È²óÅú¡£¿ÀÅÄ¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬ÉÔÎÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥Ð¥ì¤ë¤ÈÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÃÓÃ«¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î¡ÊÌäÂê¤Î¡ËÅú¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¶¦±é¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢Î¥º§¤Î1Ç¯Á°¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¹âµé¼Ö¡Ö¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡×¤ò»ý¤ÁÆ¨¤²¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Î¥º§ÈñÍÑ¤ò¹©ÌÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤òÇäµÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢°õ´Õ¾ÚÌÀ¤ä°ÑÇ¤¾õ¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿ÃÎ¿Í¤Ë¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ò»ý¤ÁÆ¨¤²¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿®ÍÑ¤·¤ÆÅÏ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼Ö¤òÇä¤ë¤È¤¤Ï°ÑÇ¤¾õ¤È°õ´Õ¾ÚÌÀ¤Ï¸½¶â¤È¸ò´¹¤Ç¤¹¡£ÅÏ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤¢¤²¤¿¤Î¤È°ì½ï¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤é¤ì¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë¥À¥á¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃÎ¿Í¤Ï¶âÁ¬Åª¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÃÓÃ«¤Ï¡Ö¡ÊÃÎ¿Í¤Ï¡Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¼Ö¤ò¤É¤ó¤É¤óÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¡¢Çä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¡ÊÁí³Û¤Ç¡Ë1²¯±ß°Ê¾å¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤ÏÊá¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÏÌá¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê¸ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¼«¿È¤ÎÇ°´ê¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿ÂÎ°é´Û¤òÀßÎ©¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤âº¾µ½Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ÂÎ°é´Û¤ÎÀßÎ©¤ÎºÝ¤ËÁê¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò°ÍÍê¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë1²¯±ß¤Î²ñ¼Ò¤È5000Ëü±ß¤Î²ñ¼Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¶â³ÛÅª¤Ë°Â¤¤5000Ëü±ß¤òÄó¼¨¤·¤¿²ñ¼Ò¤ËÂÎ°é´ÛÀßÎ©¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¹©»ö¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê5000Ëü±ß¤¸¤ã¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ã¤ÆÈô¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡£¤ª¶â¤Ï°ìÉô¼è¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢5000Ëü±ßÄÉ²Ã¤Ç·ë¶É1²¯±ß¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÀß·×ÃÊ³¬¤Î¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¥ß¥¹¡×¤ÇÎäË¼Âå3000Ëü±ß¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤¬Àß·×¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÇÇ®ºà¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Æ¤Ï½ë¤¯¤Æ¡¢Åß¤Ï´¨¤¤¡£ÂÎ°é´Û¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¸÷Ç®Èñ¤¬ÇüÂç¤Ë¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤âÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¥¨¥¢¥³¥ó¤¬²õ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¸ò´¹ÈñÍÑ¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬2500Ëü±ß¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÁêÅöÂçÊÑ¡×¤ÈÇº¤Þ¤·¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¡£