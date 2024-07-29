³«²ñ¼°¤Ç¡¢Á¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥»¡¼¥ÌÀî¤ò²¼¤ëÆüËÜÁª¼êÃÄ¡£Ãæ±û¼êÁ°¤Ï´ú¼ê¤Î¹¾Â¼Èþºé=2024Ç¯7·î26Æü¡¢¥Ñ¥ê¡¢¼ÆÅÄÍªµ®»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡NHK¤¬27ÆüÁáÄ«¤ËÃæ·Ñ¤·¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ³«²ñ¼°¤Î»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢´ØÅìÃÏ¶è¤ÇÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ12¡¦2%¡¢¸Ä¿Í6¡¦0%¤À¤Ã¤¿¡Ê¸áÁ°5»þ¤«¤é¤Î½¸·×Ê¬¡Ë¡£

¡¡¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬29Æü¡¢Â®ÊóÃÍ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£À¤ÂÓ¤Î½Ö´ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤Ï¸áÁ°6»þ25Ê¬¤Ë16¡¦4%¡£¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï²Î¼ê¤Î¥»¥ê¡¼¥Ì¡¦¥Ç¥£¥ª¥ó¤µ¤ó¤¬¡Ö°¦¤Î»¾²Î¡Ê¤µ¤ó¤«¡Ë¡×¤ò²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡´ØÀ¾ÃÏ¶è¤Ç¤ÏÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ11¡¦7%¡¢¸Ä¿Í6¡¦1¡ó¡£Ì¾¸Å²°ÃÏ¶è¤Ç¤ÏÀ¤ÂÓ10¡¦2%¡¢¸Ä¿Í4¡¦8%¡£ËÌÉô¶å½£ÃÏ¶è¤Ç¤ÏÀ¤ÂÓ10¡¦1%¡¢¸Ä¿Í4¡¦9%¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬27Æü¸áÁ°8»þ¤«¤é¼°Åµ¤ÎÌÏÍÍ¤òÏ¿²è¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö³«²ñ¼°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ï¡¢´ØÅìÃÏ¶è¤ÇÀ¤ÂÓ14¡¦2%¡¢¸Ä¿Í8¡¦6%¡£´ØÀ¾ÃÏ¶è¤ÇÀ¤ÂÓ13¡¦8%¡¢¸Ä¿Í7¡¦9%¡£Ì¾¸Å²°ÃÏ¶è¤ÇÀ¤ÂÓ13¡¦3%¡¢¸Ä¿Í7¡¦3%¡£ËÌÉô¶å½£ÃÏ¶è¤ÇÀ¤ÂÓ15¡¦3%¡¢¸Ä¿Í8¡¦5%¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡¶áÇ¯¤Î²Æµ¨¸ÞÎØ³«²ñ¼°¤ÎÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤Ï¡¢2021Ç¯¤ÎÅìµþÂç²ñ¤Ç56¡¦4¡ó¡¢16Ç¯¤Î¥ê¥ªÂç²ñ¤Ç23¡¦6¡ó¡¢12Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¤Ç24¡¦9%¤À¤Ã¤¿¡£