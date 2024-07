2024年8月29日(木)よりで独占配信開始となるドラマ「ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪」シーズン2待望の本予告が、「サンディエゴ・コミコン2024」で公開された。

アクション満載の本予告では、長い間恐れられていた伝説的なヴィランである冥王サウロンの再興に焦点が当てられている。長年にわたる中つ国全土に及ぶ戦いの末の平和の後に闇と悪の復活を告げるもので、サウロンの意思で操られ、「力の指輪」がさらに作られることも描かれている。巨大なコンベンション・センターに詰めかけた6,500人に及ぶファンを熱狂させた。

©Amazon MGM Studios Prime Video ©Amazon MGM Studios Prime Video

映像では、巨大な蜘蛛のようなシーロブ、塚人たちの軍勢、山トロルのダムロド、海竜、さらには樹木を守る木の牧人のようなエント族など、今シーズンに登場する幻想的で時に恐ろしいクリーチャーの数々も登場。シーズン2のストーリーに重要な役割を果たすであろう大規模な戦闘シーンの迫力にファンも釘付けとなった。



パネルではショーランナー2人のほか、シーズン2のストーリー展開の鍵を握る重要キャラクターを演じる俳優たち16名が集結。ミーリエル役のシンシア・アダイ=ロビンソン、エルロンド役のロバート・アラマヨ、イシルドゥル役のマキシム・バルドリー、ガラドリエル役のモーフィッド・クラーク、アロンディル役のイスマエル・クルス・コルドヴァ、ケレブリンボール役のチャールズ・エドワーズらがファンとの再会を果たした。

©Amazon MGM Studios Prime Video ©Amazon MGM Studios Prime Video

シーズン2では、ガラドリエル(モーフィッド・クラーク)によって追放され、軍隊も追随者もない冥王サウロン(チャーリー・ヴィッカーズ)が、自らの狡猾さを武器に力を回復し、中つ国のすべての民を自らの邪悪な意思に縛り付けることができる “力の指輪 ”の鋳造をもくろむ。一方で、エルフ、ドワーフ、オーク族、人間、魔法使い、ハーフット族といったキャラクターたちは、迫りくる闇にのみ込まれ、惨禍の危機に瀕している世界で自分の居場所を見つけようと苦闘する。

「ロード・オブ・ザ・リング: 力の指輪」シーズン2は、8月29日(木)よりAmazon Prime Videoにて独占配信開始。

