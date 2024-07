À¤¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î²«¶â»þÂå¡© U-19¤â²¤½£Áª¼ê¸¢À©ÇÆ¤Ç¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥¤¥±¥ë¡¦¥Ö¥é¡¼¥Ü¤¬Âç²ñMVP¤Ë

U-19スペイン代表がUEFA U-19欧州選手権2024を制し、3大会ぶり12度目(※)の優勝に。優勝回数はイングランドを抜き、歴代最多だ。28日、UEFA U-19欧州選手権2024の決勝、U-19スペイン代表vsU-19フランス代表が行われ、2-0でスペインが勝利。表題の通り、3大会ぶり12度目のチャンピオンとなった。スペインはグループステージを1勝2分けの2位で通過。準決勝で前回王者・U-19イタリア代表を1-0と延長戦の末に下し、決勝はグループステージで2-2と引き分けたフランスとの再戦に。

41分、レバークーゼンで今季トップ昇格の現世代エース、FWイケル・ブラーボ(19)が先制点を叩き込み、68分にはオウンゴールで追加点。守備ではフランスを最後まで抑え込んだ。大会MVPは先制点のブラーボ。バルセロナの下部組織で育ったストライカーは、昨季まで2年間のレアル・マドリーへのレンタル移籍を経て、今夏レバークーゼンに帰還。新シーズンはシャビ・アロンソ監督率いるトップチームでの活躍が期待される19歳だ。世はスペイン代表の黄金時代か。昨年は女子スペイン代表がワールドカップ(W杯)初優勝で世界女王となり、男子代表は今夏のユーロ2024制覇で欧州王者に。そこにU-19も欧州制覇で続いた格好だ。(※)大会名称がFIFAユーストーナメント、U-18欧州選手権の時代を含めて優勝12回。U-19欧州選手権となってからは優勝9回(歴代最多)◆U-19スペイン代表の今大会GS第1節 vs U-19デンマーク代表 2-1GS第2節 vs U-19トルコ代表 1-1GS第3節 vs U-19フランス代表 2-2準決勝 vs U-19イタリア代表 1-0(延長)決勝 vs U-19フランス代表 2-0