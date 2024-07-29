À¤¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î²«¶â»þÂå¡© U-19¤â²¤½£Áª¼ê¸¢À©ÇÆ¤Ç¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥¤¥±¥ë¡¦¥Ö¥é¡¼¥Ü¤¬Âç²ñMVP¤Ë
U-19¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤¬UEFA U-19²¤½£Áª¼ê¸¢2024¤òÀ©¤·¡¢3Âç²ñ¤Ö¤ê12ÅÙÌÜ(¢¨)¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¡£Í¥¾¡²ó¿ô¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤òÈ´¤¡¢ÎòÂåºÇÂ¿¤À¡£
28Æü¡¢UEFA U-19²¤½£Áª¼ê¸¢2024¤Î·è¾¡¡¢U-19¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½vsU-19¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2-0¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬¾¡Íø¡£É½Âê¤ÎÄÌ¤ê¡¢3Âç²ñ¤Ö¤ê12ÅÙÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò1¾¡2Ê¬¤±¤Î2°Ì¤ÇÄÌ²á¡£½à·è¾¡¤ÇÁ°²ó²¦¼Ô¡¦U-19¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤ò1-0¤È±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë²¼¤·¡¢·è¾¡¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç2-2¤È°ú¤Ê¬¤±¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤ÎºÆÀï¤Ë¡£
41Ê¬¡¢¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Çº£µ¨¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤Î¸½À¤Âå¥¨¡¼¥¹¡¢FW¥¤¥±¥ë¡¦¥Ö¥é¡¼¥Ü(19)¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢68Ê¬¤Ë¤Ï¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£¼éÈ÷¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¡£
Âç²ñMVP¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤Î¥Ö¥é¡¼¥Ü¡£
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Ã¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç2Ç¯´Ö¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²Æ¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ëµ¢´Ô¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë19ºÐ¤À¡£
À¤¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î²«¶â»þÂå¤«¡£
ºòÇ¯¤Ï½÷»Ò¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)½éÍ¥¾¡¤ÇÀ¤³¦½÷²¦¤È¤Ê¤ê¡¢ÃË»ÒÂåÉ½¤Ïº£²Æ¤Î¥æ¡¼¥í2024À©ÇÆ¤Ç²¤½£²¦¼Ô¤Ë¡£¤½¤³¤ËU-19¤â²¤½£À©ÇÆ¤ÇÂ³¤¤¤¿³Ê¹¥¤À¡£
(¢¨)Âç²ñÌ¾¾Î¤¬FIFA¥æ¡¼¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¢U-18²¤½£Áª¼ê¸¢¤Î»þÂå¤ò´Þ¤á¤ÆÍ¥¾¡12²ó¡£U-19²¤½£Áª¼ê¸¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÍ¥¾¡9²ó(ÎòÂåºÇÂ¿)
¢¡U-19¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Îº£Âç²ñ
GSÂè1Àá vs U-19¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÂåÉ½ 2-1
GSÂè2Àá vs U-19¥È¥ë¥³ÂåÉ½ 1-1
GSÂè3Àá vs U-19¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½ 2-2
½à·è¾¡ vs U-19¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½ 1-0(±äÄ¹)
·è¾¡ vs U-19¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½ 2-0
28Æü¡¢UEFA U-19²¤½£Áª¼ê¸¢2024¤Î·è¾¡¡¢U-19¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½vsU-19¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2-0¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬¾¡Íø¡£É½Âê¤ÎÄÌ¤ê¡¢3Âç²ñ¤Ö¤ê12ÅÙÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò1¾¡2Ê¬¤±¤Î2°Ì¤ÇÄÌ²á¡£½à·è¾¡¤ÇÁ°²ó²¦¼Ô¡¦U-19¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤ò1-0¤È±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë²¼¤·¡¢·è¾¡¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç2-2¤È°ú¤Ê¬¤±¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤ÎºÆÀï¤Ë¡£
Âç²ñMVP¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤Î¥Ö¥é¡¼¥Ü¡£
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Ã¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç2Ç¯´Ö¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²Æ¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ëµ¢´Ô¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë19ºÐ¤À¡£
À¤¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î²«¶â»þÂå¤«¡£
ºòÇ¯¤Ï½÷»Ò¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)½éÍ¥¾¡¤ÇÀ¤³¦½÷²¦¤È¤Ê¤ê¡¢ÃË»ÒÂåÉ½¤Ïº£²Æ¤Î¥æ¡¼¥í2024À©ÇÆ¤Ç²¤½£²¦¼Ô¤Ë¡£¤½¤³¤ËU-19¤â²¤½£À©ÇÆ¤ÇÂ³¤¤¤¿³Ê¹¥¤À¡£
(¢¨)Âç²ñÌ¾¾Î¤¬FIFA¥æ¡¼¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¢U-18²¤½£Áª¼ê¸¢¤Î»þÂå¤ò´Þ¤á¤ÆÍ¥¾¡12²ó¡£U-19²¤½£Áª¼ê¸¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÍ¥¾¡9²ó(ÎòÂåºÇÂ¿)
¢¡U-19¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Îº£Âç²ñ
GSÂè1Àá vs U-19¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÂåÉ½ 2-1
GSÂè2Àá vs U-19¥È¥ë¥³ÂåÉ½ 1-1
GSÂè3Àá vs U-19¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½ 2-2
½à·è¾¡ vs U-19¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½ 1-0(±äÄ¹)
·è¾¡ vs U-19¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½ 2-0