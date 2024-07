【アニメ映画「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」】8月2日 公開予定

8月2日公開のアニメ映画「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」の入場者プレゼント、「僕のヒーローアカデミア Vol. Next」に収録される特別マンガが一部公開された。

公開されたマンガには、出久や爆豪をはじめとした1年A組の賑やかな日常が描かれている。また、「僕のヒーローアカデミア Vol. Next」には、堀越耕平氏描き下ろしの特別マンガのほかにも、キャスト・スタッフインタビューや劇場版オリジナルキャラクター設定資料などが収録予定。

スペシャルコミック「僕のヒーローアカデミア Vol. Next」

部数:全国合計150万名限定



内容

・堀越耕平氏 描き下ろし漫画

・堀越耕平氏×Vaundyスペシャル対談

・堀越耕平氏 一問一答

・堀越耕平氏 劇場版オリジナルキャラクター原案集

・劇場版オリジナルキャラクター設定資料

・キャスト&スタッフインタビュー

□入場特典情報のページ

【8/2(金)公開『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』WHO'S NEXT PV/ヒロアカ劇場版】【「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」あらすじ】

超常能力“個性”を持つ人間が当たり前になった世界で、“平和の象徴”と呼ばれたかつての No.1 ヒーロー・オールマイトが“悪の帝王”との死闘を制した直後に発した言葉。オールマイトが No,1 ヒーローの座を退いた後も、彼のヒーローの意志は、出久たち雄英高校ヒーロー科に受け継がれた。

出久たちが雄英 2 年目の春に勃発した、ヒーローvs 敵<ヴィラン>の全面戦争。出久は恐るべき力を手に入れた死柄木弔と対峙、激しくぶつかり合う。ヒーローと敵<ヴィラン>の双方が大きなダメージを受け、死柄木の撤退により戦いは一旦の終結を見るが、再び相まみえる決戦の時は刻一刻と近づいていた。

そんな全面戦争の影響で荒廃した社会に突如、謎の巨大要塞が現れ、次々と街や人を飲み込んでいく。そして出久たちの前に、“平和の象徴”を思わせる男が立ちはだかり……

(C)SHUEISHA inc. All rights reserved.