ÆÊÌÚ¡¦Æü¸÷»Ô¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í½÷À¡Ê42¡Ë¤Î¾ðÊóÄó¶¡µá¤á¤ë¡¡6Ç¯·Ð²á¤â¼ê¤¬¤«¤ê¤Ê¤¯¡Ä·Ù»¡¤Ê¤É¤¬±ØÁ°¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±
ÆÊÌÚ¡¦Æü¸÷»Ô¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î½÷À¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é6Ç¯¤È¤Ê¤ê¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤¬¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥Æ¥£¥Õ¥§¥Ì¡¦¥Ù¥í¥ó¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬¡¢Æü¸÷»Ô¤ò´Ñ¸÷Ãæ¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢29Æü¤Ç6Ç¯¤¬¤¿¤Ä¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ï¡¢ÅìÉðÆü¸÷±ØÁ°¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ë¥Ó¥é¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ÆÊÌÚ¸©·Ù¡¦ÂçÞ¼Èþ¸Ð¤µ¤ó¡§
»ö·ï»ö¸Î¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÁÜºº¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¸÷»ÔÆâ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢Åö»þ¡¢´Ñ¸÷¤ËÍè¤é¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢Åö»þ¤Î²èÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹ñÏ¢¤Î¶¯À©¼ºí©°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢»ö·ï¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·4ÅÙ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÁÜººÅö¶É¤Ø¤ÎÁÜºº¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤òÍ×ÀÁ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ðÊóÄó¶¡¤Ï¡¢¡ÖÆü¸÷·Ù»¡½ð(0288-53-0110)¡×¤Þ¤Ç¡£
¡Ê¡ÖLive News days¡×7·î29ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë