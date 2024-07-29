¡Ú¥®¥é¥ó¡¦¥Ð¥ì¡¼¾É¸õ·²¡Û¡¡ÇÐÍ¥¡¦¾®ËÙÀµÇî¤µ¤ó¡¡¾ó¤ÇÎ×¤ó¤À¡ÖÂà±¡¸å½é¤Î»£±Æ¡×¡¡¡Ö½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Æü¡¢ÉÂ±¡¤Çµã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥®¥é¥ó¡¦¥Ð¥ì¡¼¾É¸õ·²¡×¤ËØí¤ê¡¢ÎÅÍÜ¤ÎËö¤ËÂà±¡¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò£Ó£Î£Ó¤Ç¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢ÇÐÍ¥¡¦¾®ËÙÀµÇî¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡ÖÂà±¡¸å½é¤Î»£±Æ¡×¤ËÎ×¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥®¥é¥ó¡¦¥Ð¥ì¡¼¾É¸õ·²¡Û¡¡ÇÐÍ¥¡¦¾®ËÙÀµÇî¤µ¤ó¡¡¾ó¤ÇÎ×¤ó¤À¡ÖÂà±¡¸å½é¤Î»£±Æ¡×¡¡¡Ö½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Æü¡¢ÉÂ±¡¤Çµã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¾®ËÙ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÂà±¡¸å½é¤Î»£±Æ¡£¤È¤Æ¤âµ¤¤ò¸¯¤Ã¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¢Á´¤¯ÌäÂê¤Ê¤¯½çÄ´¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤ËÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÆóÅÙ¤ÈÌò¼Ô¤È¤·¤Æ»Å»ö¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿ICU»þÂå¡£¾¯¤·¤º¤Ä¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤êÂÎÄ´¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë²áÄø¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¼Çµï¤¬¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤¦¶¯¤¯»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ËÙ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü¤½¤ÎÌ´¤Ï³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÖËÍ¤Î¾õ¶·¤òÃÎ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢ºÇ°¼Ö°Ø»Ò¤À¤È¤·¤Æ¤âËÍ¤Ë½ÐÍè¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤È½Ð±é¤Îµ¡²ñ¤òÄº¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÀµ¼°¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Æü¡¢ÉÂ±¡¤Çµã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢¹ðÇò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö²¿¤È¤·¤Æ¤â»£±ÆÆü¤Þ¤Ç¤Ë²óÉü¤µ¤»¤ë¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Ç¤Ê¤¯¾ó¤ÇÊâ¤¤¤Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤½¤¦·è¤á¤Æ¹¹¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤âËÍ¤Î¤½¤Î»×¤¤¤òµâ¤ó¤Ç²¼¤µ¤ê¡¢·üÌ¿¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ËÙ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿º£Æü¡£¼Ö°Ø»Ò¤Ê¤¯¾ó¤Ç¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£
¹¹¤Ë¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¼«Âð¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤Þ¤ÇÍè¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë²¿¤«¤é²¿¤Þ¤ÇÍÆñ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×¡Ö¸½¾ì¤Ç³§ÍÍ¤Î¤ª´é¤ò¸«¤¿»þ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤ÆÍè¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°ÂÅÈ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¾®ËÙ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁ´²÷¤Þ¤Ç¤Ï»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¤³¤ì¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¡Öº£Æü¤Ï¿ÍÀ¸¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
À¸²Ö,
Êè,
¥Û¥Æ¥ë,
Ï·¸å,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ä¹Ìî,
ÂçÁ¥