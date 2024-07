(MCU)最新作『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』でジャンカルロ・エスポジートが演じるキャラクター名が判明した。世界最大のポップカルチャーの祭典である「サンディエゴ・コミコン2024」で発表された。

現地時間7月27日、「サンディエゴ・コミコン2024」ではマーベル・スタジオのパネルが行われ、主演アンソニー・マッキーらをはじめ『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』の出演者が揃って登壇。米によれば、MCU初参戦となるジャンカルロ・エスポジートはこれまで謎に包まれネット上では様々な憶測を招いていた自身の役どころをついに発表したという。

エスポジートいわく、彼が演じるキャラクターは「サーペント・ソサエティ(Serpent Society)」という組織で「王」の役割を担うサイドワインダーという名のヴィラン。原作コミックでは、同名のキャラクターが1980年3月刊行の「Marvel Two-In-One」第1巻で初登場を果たしている。

コミックのサイドワインダーは、かつてキャプテン・アメリカと戦った、蛇の能力を持つヴィラン・チーム「サーペント・スクワッド」を「サーペント・ソサエティ」として復活。自身のテレポート能力を使って、キャプテン・アメリカやエレクトラ、X-MENといったヒーローと戦った。赤色のボディに黄色のマントを羽織った派手な容姿をしており、首の周りの襟巻きが特徴的だ。

『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』ので映し出されたエスポジートの姿は原作コミックの容姿を踏襲していないようで、人間らしい姿をしている。物語の途中で覚醒していくのか、それとも実写版ではオリジナルのキャラクターデザインが用いられるのか。

なお、エスポジートが演じるキャラクターを巡っては、プロフェッサーX、マグニートー、ドクター・ドゥームといった著名ヴィランのほか、S.H.I.E.L.D.高官のG・W・ブリッジ役が憶測としてあがっていた。エスポジートは「私が演じるキャラクターはワルです」とだけが、結局のところどれも憶測の域を過ぎなかったようだ。

コミコンの場でエスポジートはMCU参加を「夢が叶った瞬間だ」と表現。「これを叶えてくれたファンにはものすごく感謝です。だってファンキャスティングが私たちを繋げ、話し合いが始まったのですから」と語ったという。

『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』では、新キャプテン・アメリカを襲名したファルコン/サム・ウィルソン(アンソニー・マッキー)の新たな戦いが描かれる。マッキーやエスポジートのほか、サディアス・ロス米大統領役でハリソン・フォード、ホアキン・トレス役でダニー・ラミレス、ザ・リーダー役でティム・ブレイク・ネルソンらが出演する。

『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』は2025年2月14日、日米同時公開。

