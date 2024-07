【1/7スケールフィギュア ブルーアーカイブ ヒビキ(応援団)】2025年6月 発売予定7月29日 予約受付開始価格:19,965円

ゴールデンヘッドは「1/7スケールフィギュア ブルーアーカイブ ヒビキ(応援団)」を2025年6月に発売する。価格は19,965円。7月29日より予約受付を開始した。

本製品は「ブルーアーカイブ-Blue Archive-」より「ヒビキ(応援団)」の姿を1/7スケールで再現したもの。原型は杏奈氏、彩色はえこし氏が担当する。サイズは全高250mmで、可愛らしいチアリーダー衣装を細かく再現している。

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.