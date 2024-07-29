¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û´ØÅìÂè°ì¤¬5Ç¯¤Ö¤ê9ÅÙÌÜ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡¡ÊÆÂô´ÆÆÄ¡ÖÁª¼ê¤¬Éé¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Ð´é
¡¡¡þÂè106²óÁ´¹ñ¹â¹»Ìîµå¡¡ÅìÅìµþÂç²ñ·è¾¡¡¡´ØÅìÂè°ì8¡½5Äëµþ¡Ê2024Ç¯7·î29Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡´ØÅìÂè°ì¤¬Äëµþ¤ò²¼¤·¤Æ19Ç¯°ÊÍè¡¢5Ç¯¤Ö¤ê9ÅÙÌÜ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£½Õ²ÆÏ¢Â³½Ð¾ì¤Ç¡¢ÁªÈ´¤Ç¤Ï¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿À»ÃÏ¤Ç¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡´ØÅìÂè°ì¤ÏÆ±ÅÀ¤Î5²ó¤ËÅ¨¼º¤Ë¤â¤Ä¤±¹þ¤ó¤Ç°ìµó4ÆÀÅÀ¡£ÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦È«ÃæÅ´¿´Åê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï3²ó¤Ë°ì»þ¥ê¡¼¥É¤Ïµö¤·¤¿¤¬¡¢5²ó4¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡6²ó¤«¤é¤Ï¥×¥íÃíÌÜ¤ÎºÇÂ®149¥¥í±¦ÏÓ¡¦ºä°æÎËÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë1ÅÀ¤³¤½¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢2²ó°Ê¹ß¤Ï¶¯ÎÏÄëµþÂÇÀþ¤ò140¥¥íÂæÃæÈ×¤ÎÄ¾µå¼çÂÎ¤ËÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤¿¡£ÀÜÀï¤òÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¹â¡¹¤È¿Í¤µ¤·»Ø¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÊÆÂôµ®¸÷´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶¯ÂÇ¤ÎÄëµþ¹â¹»¤Ë¤¤¤ÄÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤È¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤¬Éé¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£ÁªÈ´¤Ç¤Ï½éÀïÇÔÂà¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖÅìÅìµþ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä¤º¤Ä¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡´ØÅìÂè°ì¤Ïº£½Õ¤ÎÁªÈ´¤Ë¤â½Ð¾ì¡£È¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤È¤Î³«ËëÀï¤òÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢±äÄ¹11²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤Ë3¡½5¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£