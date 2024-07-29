s**t kingz¡¢¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¤ÇÌó1Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤ËÌ©Ãå¡¡ÍèÇ¯2·î¤Ë¿·ºîÉñÂæ¸ø±é¡ØSee¡Ù¾å±é¤â
¡¡s**t kingz¤¬¡¢8·î4ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¡ÊMBS¡¿TBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯2·î1Æü～9Æü¤Ë¿·¹ñÎ©·à¾ì Ãæ·à¾ì¤Ë¤Æ¿·ºîÉñÂæ¸ø±é¡ØSee¡Ù¤ò¾å±é¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Øs**t kingz Fes 2024¡Ù¤¬¼¨¤¹¿·¤¿¤Ê²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Î·Á¡¡s**t kingz¼çºÅ¤À¤«¤é¤³¤½»Â¿·¤Ê¡È¥·¥çー¡É¤Ë¡Ë
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢7·î27Æü¡¢28Æü¤Ë²£ÉÍBUNTAI¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Øs**t kingz Fes 2024 ¤â¤â¤¿¤í¤¦¡Ù¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢»°±ºÂçÃÎ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢RIEHATA¡¢¥Ñ¥ïー¥Ñ¥Õ¥Üー¥¤¥º¡¢MAZZEL¡¢ºßÆü¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¢Da-iCE¡¢QUICK STYLE¡¢C&K¤¬½Ð±é¡£¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ郄¶¶³¤¿Í¡ÊKing & Prince¡Ë¤È¥¬¥Á¥ã¥Ô¥ó¡¦¥à¥Ã¥¯¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢2Æü´Ö¤ÇÌó1Ëü¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢s**t kingz¤ËÌó1Ç¯´ÖÌ©Ãå¼èºà¤·¤¿ÌÏÍÍ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë